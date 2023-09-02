Sinop’ta yangın: 10 dönüm alan zarar gördü

Sinop’ta çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dönümlük alan yanarak zarar gördü.

Yangın, 13.00 saatlerinde Ordu Köyü Mahallesi Toyluk mevkiinde meydana geldi. Ömer Güdük, isimli vatandaşın kurumuş otları yakmak istemesi üzerine yangın bir anda defne ağaçlarına sıçradı. Aniden büyüyen yangına olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat içinde söndürüldü.

Çıkan yangında irili ufaklı olmak üzere yaklaşık 400 ağacın yandığı belirtilirken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.