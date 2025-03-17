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Sinop’ta yol çöktü: Ulaşım kapandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde Köseyakası köyü yolunda karların erimesiyle yükselen dere suyu, köy yolunun büyük bir bölümünün çökmesine neden oldu. Çökme nedeniyle ulaşım imkansız hale geldiğini ifade eden köylüler, yetkililerden yardım talep etti.

Güncel
  • 17.03.2025 14:51
  • Giriş: 17.03.2025 14:51
  • Güncelleme: 17.03.2025 14:57
Kaynak: AA
Sinop’ta yol çöktü: Ulaşım kapandı

Sinop’ta Köseyakası köyü yolundaki derede su seviyesinin artması nedeniyle yol çöktü.

Ayancık ilçesi Köseyakası köyü yolunda karların erimesiyle yükselen dere suyu, köy yolunun büyük bir bölümünün çökmesine neden oldu.

Yıkılan yol, ulaşımı imkansız hale getirdi.

Vatandaşlar, köylerine ulaşım sağlayamadıklarını belirterek, yetkililerden yardım talep etti.

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