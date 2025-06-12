Sinpaş belgeseline ödül

Sinpaş GYO'nun Muğla Marmaris Kızılbük'te yapmak istediği dev turizm projesine karşı verilen mücadeleyi konu alan “Sinpaş Yağması: Ege’nin Kalbindeki Hançer” belgeseli ödüle layık görüldü. Muhabirimiz Aycan Karadağ’ın hazırladığı, BirGün TV’de yayınlanan belgesel, Kent Politikaları Derneği tarafından Hak ve Doğa Savunuculuğu Ödülü’ne değer bulundu.

Belgesel, Marmaris Belediyesi Kültür Evi’nde izleyiciyle buluştu. Gösterimin ardından muhabirlerimiz Aycan Karadağ ve Berkay Sağol’un katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi.

Belgesel gösteriminin ardından gerçekleşen söyleşide Aycan Karadağ ve Berkay Sağol, hem belgeselin hazırlık sürecini anlattı hem de bölgedeki ekoloji mücadelelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Karadağ, Sinpaş mücadelesinin yalnızca Marmaris için değil, tüm Ege için bir örnek teşkil ettiğini belirtti. Sağol ise bölgedeki diğer doğa talanları ve medya sessizliğine dikkat çekti.