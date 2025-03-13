Sinpaş denizden çekim yapmaya engel oldu: BirGün ekibine engel

Gazetemiz muhabirlerinden Aycan Karadağ ve Berkay Sağol’un yer aldığı ekip, Sinpaş inşaat alanı çevresinde denizden çekim yapmak üzere Marmaris’e gitti. Daha önce Marmarislilerden, Sinpaş’ın botla devriye attığı ve inşaat alanının yakınından izlenmesini engellediği bilgisi böylece bir kez daha teyit edildi.

Sinpaş, kaçak inşaatına devam etmekle kalmayıp, denizden ulaşımı engelleme girişiminde bulundu. Ekip, mühürlü alanda yoğun faaliyetlerin sürdüğünü belgeledi.

Sahil Güvenlik, ihbarda bulunulmasına rağmen olay yerine 23 dakika sonra ulaşabildi. 30. dakikada karaya çıkan ekip, Sahil Güvenlik ekiplerinin geldiğini ve tutanak tuttuğunu öğrendi.