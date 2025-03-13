Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sinpaş denizden çekim yapmaya engel oldu: BirGün ekibine engel

Kaçak inşaatına devam eden Sinpaş, gazetemiz muhabirlerinin denizden yaptığı çekimi botla engellemeye çalıştı. Sahil Güvenlik ihbara rağmen olay yerine geç ulaşırken, ekip, mühürlü alanda sürdürülen faaliyetleri belgeledi.

BirGün Ege
  • 13.03.2025 14:12
  • Giriş: 13.03.2025 14:12
  • Güncelleme: 13.03.2025 14:15
Sinpaş denizden çekim yapmaya engel oldu: BirGün ekibine engel
Birgün Ege

Gazetemiz muhabirlerinden Aycan Karadağ ve Berkay Sağol’un yer aldığı ekip, Sinpaş inşaat alanı çevresinde denizden çekim yapmak üzere Marmaris’e gitti. Daha önce Marmarislilerden, Sinpaş’ın botla devriye attığı ve inşaat alanının yakınından izlenmesini engellediği bilgisi böylece bir kez daha teyit edildi.

Sinpaş, kaçak inşaatına devam etmekle kalmayıp, denizden ulaşımı engelleme girişiminde bulundu. Ekip, mühürlü alanda yoğun faaliyetlerin sürdüğünü belgeledi.

Sahil Güvenlik, ihbarda bulunulmasına rağmen olay yerine 23 dakika sonra ulaşabildi. 30. dakikada karaya çıkan ekip, Sahil Güvenlik ekiplerinin geldiğini ve tutanak tuttuğunu öğrendi.

Sinpaş inşaatından görüntü alınmasını silahlı kişiler engellemeye çalıştı
BirGün'e Abone Ol