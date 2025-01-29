Sinpaş hakkında suç duyurusu

Kent Politikaları Derneği, Marmaris Belediyesi’nin eski yönetimi ve Sinpaş yetkilileri hakkında iki ayrı suç duyurusunda bulundu. Dernek, Sinpaş/Kızılbük projesine tamamlanmamış haldeyken usulsüz şekilde iskân ruhsatı verildiğini, halkın yanıltıldığını ve mühürlenen inşaatta faaliyetlerin sürdüğünü belirtti.

Dernek, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, eski belediye yönetiminin ve Sinpaş yetkililerinin İmar Kanunu’na ve Yapı Denetim Mevzuatı’na aykırı şekilde hareket ettiğini vurguladı.

Tamamlanmamış ve ağır korozyona uğramış bir yapıya iskân ruhsatı verildiğini belirten Kent Politikaları Derneği, bu işlemin halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti. Dilekçede, binanın güçlendirme ruhsatı alınmadan devre mülke çevrildiği, elektrik, içme suyu ve kanalizasyon altyapısı olmadığı halde ruhsatta varmış gibi gösterildiği kaydedildi.

Dernek, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Anadolu Sinerji İnşaat yöneticileri hakkında da ayrı bir suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan delillerde, mühürlenmesine ve durdurulmasına rağmen Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatında çalışmaların devam ettiği belirtildi. Projenin iptal edilmesine rağmen gayrimenkul sahiplerine “soft opening” yapıldığı duyuruldu ve kamuoyunun yanıltıldığı ifade edildi. Ayrıca, altyapısı tamamlanmamış bu inşaatın çevreye zarar verdiği vurgulandı.