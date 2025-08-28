Sinpaş hukuk tanımadı: Park işgaline devasa kapı!

Yaklaşık 10 bin metrekare yeşil alanın etrafını yüksek duvarla çevirip siteye dahil eden, alana kapı takarak halka girişi kapatan ve mahalleli ile davalık olan İstanbul Ümraniye Sinpaş Gökorman Sitesi’nin çevresindeki yeşil tentene duvar ve parka girilen kapı geçen günlerde yıkıldı. Ancak ertesi gün bu kez daha büyük bir kapı takıldı. Bu durum yurttaşları tepkisine neden oldu. Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, "Ümraniye'de yandaşa peşkeş çekilen tüm duvarlar yıkılacak" dedi.

Ümraniye’deki Gökorman Sitesi’nde kamuya ait parkı önce işgal eden ardından imalat ve peyzaj çalışmaları için site sakinlerinden 18 milyonluk yatırım bütçesi talep eden, hem bölge halkı ile hem site sakinleriyle davalık olan Sinpaş GYO'da bir kez daha kapı muamması yaşandı. Yurttaşlar, Ümraniye’de Sinpaş Gökorman sitesinin bilirkişi ve müfettişlerin gözünü boyamak için işgal ettiği alanın duvarını yıktığını, ertesi gün devasa bir kapı takarak tekrar kapattığını söyledi. Yaşananlara dair BirGün'e değerlendirme yapan Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu "Bu duvar nasıl yıkıldıysa Ümraniye’de yandaşa peşkeş çekilen tüm duvarlar yıkılacak" dedi.

GÖZ BOYUYORLAR

Okuducu, şu bilgileri paylaştı:

"Sinpaş Gökorman Sitesinin kamu alanını işgal etmesine karşı verdiğimiz mücadeleyi kazandık. Hukuki süreç devam ederken site yönetimi geri adım attı. Etrafı yüksek duvarlarla çevrilerek siteye dahil edilmek istenen alanın kapısı ve duvarları yıkıldı. Tabiki Sinpaş göz boyamaya devam ediyor. İnşaatın başladığı günden itibaren yürüttüğümüz süreç sonunda bu bir kazanım fakat Sinpaş Sitesi’nin ertesi gün buraya tekrar daha büyük bir kapı takması ve adeta hukuku tanımıyorum diyerek gözdağı vermesini de Türkiye’deki adalet sisteminin geldiği nokta olarak görüyoruz. Aslında bu hukuksuzluk aynı zamanda Ümraniye Belediyesi’ne karşı da yapılıyor. Sinpaş Ümraniye Belediyesi’ni susturmuş, elini kolunu bağlamış. Neyin karşılığında bu sessizlik Ümraniye Belediyesi’nin konuya açıklık getirmesi gerekiyor. Belli ki Ümraniye Belediyesi’nin gücü yandaş Sinpaş’a yetmiyor. Ümraniye Belediyesi’nde bir memur veya bir bürokrat çıkıp 'Burası kamuya ait bir alan, hakkında mahkeme kararları var demiyor' ya da diyemiyor.

Buradan Ümraniye Belediyesi yetkililerine sesleniyoruz, hukuksuz emre uymakta suçtur. Sırtını İktidara dayamış Sinpaş yetkililerinin tarafıma yaptıkları suç duyuruları da takipsizlik ile sonuçlandı. Savcılığın gönderdiği tebligatta zaten buranın kamu alanı olduğu belirtilmiş. Nereden tutsalar ellerinde kalıyor. Bunlar son çırpınışlar. İşgal edilen alanın Ümraniyelilere açılacağı gün gelecek ve biz orada olacağız. Bu Ümraniye'de işgalini engellediğimiz 4.yeşil alan ve en büyüğü! Mücadelemiz tüm engellemelere rağmen sürüyor. Israrlı bir mücadele ile yılmadan kentimizi savunacağız. Yeşil alanlarımızı ve Ümraniyelilerin haklarını korumaya devam edeceğiz."