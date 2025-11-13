Sinpaş'ın Kızılbük'teki projesi hakkında mahkemeden karar

Muğla Marmaris’te bölge halkının yıllardır süren itirazlarına ve önceki mahkeme kararlarına rağmen, Kızılbük’teki Sinpaş GYO projesinin önü açıldı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, yapı ruhsatını geçerli sayarak milli park sınırları içindeki alanı yapılaşmaya açtı. Koruma altındaki bu bölge, ekosistemi ve kıyı yapısıyla ulusal ölçekte önem taşıyordu. Karar, kamu yararı, çevre hakkı ve planlama hukukunun bütünlüğü açısından yeni bir tartışmayı gündeme taşıdı. Kent Politikaları Derneği ve MUÇEP Marmaris Meclisi, dosyayı üst yargıya götüreceklerini açıkladı.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, Sinpaş’ın Kızılbük’teki projesine ait imar durum belgesinde ve 17 yapı ruhsatında hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti. Mahkeme, ruhsatların yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun hazırlandığını ifade etti. Kararda, “kısmi yapılaşma” kararlarının imar planında yer aldığı; kat adedi, yükseklik ve emsal değerinin plan sınırları içinde kaldığı vurgulandı. Bu gerekçeyle Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin ruhsatları iptal eden kararının “yasal isabet taşımadığı” açıklandı.

“HAYATİ BİR SINAVDIR”

Kent Politikaları Derneği ve MUÇEP Marmaris Meclisi karara tepki gösterdi. Açıklamada, “Bu karar, yalnızca bir imar tartışması değil; Milli Park sınırları içinde kalan bir doğal alanın korunup korunamayacağına ilişkin hayati bir sınavdır. Proje alanı, Marmaris Milli Parkı sınırları içerisinde yer almakta; ekosistemi, bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla ulusal ölçekte koruma altındadır. Buna rağmen verilen karar, Milli Park rejiminin hukuki bağlayıcılığını ve kamu yararına dayalı koruma ilkesini zayıflatmaktadır. Muğla 3. İdare Mahkemesi, bilirkişi raporları doğrultusunda yapı ruhsatlarının imar mevzuatına, Kıyı Kanunu’na ve plan hiyerarşisine aykırı olduğunu belirlemiş ve iptal kararı vermişti” denildi.

“KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bölge İdare Mahkemesi bu kararı kaldırarak, Milli Park içinde özel mülkiyet lehine yapılaşmanın önünü açmıştır. Bu durum, hem planlama hukukunun bütünlüğünü bozmakta hem de kıyıların ve milli parkların kamusal niteliğini aşındırmaktadır. Biz, Kent Politikaları Derneği olarak ve MUÇEP Marmaris Meclisi olarak, bu kararı hukuk devleti ilkesi, çevre hakkı ve kamu yararı açısından son derece sakıncalı buluyoruz. Kıyılar ve Milli Parklar, Anayasa’nın 56. maddesiyle güvence altına alınmış sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının ayrılmaz parçalarıdır. Bu alanların ticari projelere açılması yalnızca doğayı değil, toplumsal adaleti de tahrip eder. Kararı üst yargı mercilerine taşıyacağız. Kamu yararını ve çevre hakkını savunmaya, bilimin ve hukukun gösterdiği doğrultuda kararlılıkla devam edeceğiz.”