Sinpaş inşaatında yangın

BİRGÜN EGE

Muğla’nın Marmaris ilçesinde İçmeler Mahallesi’nde Sinpaş’ın otel inşaatında yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Kentin Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi turistik ilçelerinde 15 Ekim tarihine kadar inşaat yasağı bulunuyor. İlçede inşaat yasağı sürmesine rağmen böyle bir yangının çıkması dikkat çekti.

Kent Politikaları Derneği konu hakkında yaptığı açıklamada, “Orman yangın mevsimi ve inşaat yasağı döneminde, Sinpaş’ın inşaat faaliyetine Valilik tarafından verilen bir izinle devam ettiği Marmaris Belediyesince iddia ediliyor. Ancak bu izin gerçekte var olsa bile Muğla Valiliğinin 28 Mayıs 2024 tarihli ‘Orman Yangın Tedbirleri Hakkında’ yayınladığı emir gereği, orman kenarında her türlü inşaat atığı ve yanıcı patlayıcı madde bırakılması yasaklanmıştı. Orman kenarında yapım faaliyetleri devam eden işletmelerin kaynak işleri sırasında ekstra yangın tedbiri alması emredilmişti. Bugün Sinpaş inşaatın açık alanında yapılan kaynak işlemi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangının büyümeden söndürülmesi yeni bir facianın kıyısından dönmemizi sağladı. Orman varlığının yüzde 16’sını yangınlarda kaybeden Marmaris’e hiçbir mevki ya da kurumun bu tehlikeyi yaşatmaya hakkı yok” denildi.