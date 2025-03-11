Sinpaş inşaatından görüntü alınmasını silahlı kişiler engellemeye çalıştı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) yürüttüğü Kızılbük projesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü, kaçak yapının yıkılması için belediyelere talimat verdi.

Ancak mahkeme kararlarına ve tepkilere rağmen şirketin inşaat faaliyetleri devam ediyor. Projeyi yerinde görmek isteyen bir grup bölge sakini, deniz yoluyla alana yaklaşmak istedi. Ancak botlarla gelen ve silahlı olduğu belirtilen kişiler tarafından engellendi.

Olayı görüntüleyen Marmaris Kent Politikaları Derneği Kurucu Üyesi Halime Şaman, "Bölge halkı olarak, alanı görmek istedik. Ancak denizden yaklaşmaya çalışırken, silahlı kişiler tarafından engellendik. Bizim görüntümüzü çektiler. Bu durum, bilgi edinme hakkımızın ihlalidir” dedi.

"SİNPAŞ HİZAYA ÇEKİLMELİDİR"

Şaman şunları dile getirdi:

"Bu durum güvenliğimizi tehdit etmektedir. Kentin göbeğinde eşkıya gibi bir tutum sergileniyor. İnsanların denizi kullanması engellenip, gasp ediliyor. Bugüne kadar herhangi bir yaptırımla karşılaşmadıkları için bu tutumu sergiliyorlar. Sinpaş, kanunlar önünde hizaya çekilmelidir. Yoksa bu görüntüler daha çok görürüz. Bunu istemiyoruz. Yetkilileri göreve çağırıyoruz. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız."

YIKIM KARARI VE MAHKEME SÜRECİ

1980’lerde Turgut Özal döneminde Hattat Holding’e tahsis edilen ve 2009’da Sinpaş Kızılbük GYO’ya devredilen proje, bölgenin milli park statüsüne rağmen büyümeye devam etti. Geçtiğimiz aylarda Muğla 3. İdare Mahkemesi, Sinpaş Kızılbük GYO’nun projesine verilen 17 ruhsatı ve imar durum belgesini iptal etti. Mahkeme kararının ardından Marmaris Belediyesi, iptal edilen ruhsatlara ek olarak 16 tadilat ruhsatını da iptal etti. Ardından 25 yeni ruhsat daha iptal edildi ve belediye yıkım kararı aldı. Ancak şirket, tüm kararları hiçe sayarak inşaata devam etti.

Yaşam savunucuları, inşaatın durdurulması ve hukuki sürecin uygulanması için imza kampanyası başlattı. 6 bin 200 imza, Muğla Valiliği’ne teslim edildi. Mahkeme kararlarına rağmen devam eden projede, ruhsatsız yapılaşmanın yanı sıra milli park alanının işgal edildiği tespit edildi. Şirketin, kendisine ait olmayan bölgede inşaat faaliyetlerini sürdürdüğü ve altyapı bulunmamasına rağmen devremülk satışlarının devam ettiği ifade edildi. Ayrıca, 35 yıldır atıl durumdaki 5 katlı otel binasının güçlendirme ruhsatı alınmadan yeni katlar eklenerek halka satıldığı belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü, Marmaris Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne yazı göndererek, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri gereğince yapının yıkılması talimatını verdi. Marmaris Belediyesi, yıkım sürecini başlatmak için kolluk kuvveti talep etti, ancak kaymakamlık, sürecin tamamlanması gerektiğini belirterek şu aşamada müdahalede bulunmadı. Ancak Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin devreye girebileceği ve yasal sürecin tamamlanmasının ardından kolluk kuvvetlerinin destek sağlayacağı bildirildi.