Sinpaş Kızılbük projesi için bilirkişi keşfi yapıldı: Keşif sırasında tahribat sürdü!

HABER MERKEZİ

Kent Politikaları Derneği, Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sinpaş Kızılbük projesinin bugün gerçekleşen bilirkişi keşfine gizlilik kararı olmamasına rağmen alınmamalarına tepki gösterdi.

Marmaris, İçmeler Mahallesi Kızılkum Koyu’nda Sinpaş/Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş’nin Marmaris Milli Parkı’nda yapmak istediği otel ve devremülk projesine 10 Mart 2023 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İkilim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı vermişti.

Kent Politikaları Derneği, projenin ekolojik yıkım niteliğinde olduğu, Marmaris Milli Parkı’nda dinamit patlatıldığı, bölgede kanalizasyon altyapısının olmaması, projenin bölgeye ağır trafik yükünü kentin kaldıramayacak olması, deniz ve orman ekosisteminde geri döndürülmesi imkansız tahribatlara neden olacağı gibi gerekçelerle karara karşı dava açmıştı.

Aynı taleple Muğla Büyükşehir Belediyesi de dava açmış, yurttaşların açtığı davalarla birlikte aynı konudaki dava sayısı üç olmuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Ocak 2024’te açtığı dava, dosyaya sunulan bilirkişi raporuna dayandırılarak reddedilmiş, red kararı diğer iki davanın da reddedilmesine yol açmıştı. Bilirkişi raporunun eksik hazırlandığı gerekçesiyle karara itiraz edilmişti.

Üç dava da Danıştay’a taşınmıştı. Danıştay “Yüzeysel değerlendirme ile değil gerçekçi, bilimsel, kamu yararı ve çevreyi koruyan bir rapor hazırlanmalı” diyerek kararı lehimize bozdu ve dosyaları ilgili idari mahkemelere iade etmişti.

DOĞA SAVUNUCULARI ENGELLENDİ

Yeniden başlayan yargılamada açılan davada, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı dava bekletici mesele sayıldı.

Ancak Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı dava üzerinden devam ettirilen süreç kapsamında bugün (15 Kasım 2024) bilirkişi keşfi yapıldı.

Keşfe ve keşif sırasında doğanın tahrip edilmesine tepki gösteren Kent Politikaları Derneği, yaptığı yazılı açıklamada, “Davamızı doğrudan etkileyecek bir süreç olması nedeniyle bugün inşaat alanında yapılan keşfin başlangıcında, taraf beyanların alındığı bölümde dinleyici olarak yer almak istedik. Ancak dosyada gizlilik kararı verilmemiş olmasına karşın beyanları dinlememiz emniyet güçlerince “hakim kararıyla içeri almıyoruz” denilerek engellendi” ifadelerine yer verdi.

BARİYERLER OLUŞTURULDU

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

“Buna karşın bölge yaşayanlara kapatılan alanda, davanın tarafları arasında olmamalarına rağmen onlarca şirket çalışanı beyanları dinleyebildiler. Dosyada müdahil vasfıyla yer alan şirket çalışanları beyanların alındığı alanın özel mülkleri olduğu ve girmemizi istemediklerini söyleyerek dinleyici olmamamız konusunda baskı oluşturdular. Mahkeme hakimi ve emniyet güçlerinin varlığına rağmen geçişimizi engellemek amacıyla özel güvenlikçileriyle bariyer oluşturmaktan çekinmediler.

Orman endüstri mühendisi, harita mühendisi, biyolog (flora uzmanı), inşaat mühendisi ve çevre mühendisi branşlarından oluşan 5 kişilik heyet keşfi yaklaşık iki saat sürdü.

Bekleme sırasında Sinpaş/Kızılbük’ün tapulu parseli dışında, Milli Park alanında ağır ekolojik yıkım ve tahribata devam ettiğini gözlemledik. Milli Park içerisine Arnavut kaldırımı döşeyerek yol yaptığını, istinat duvarları ördüğünü, çevre aydınlatma aparatlarını yerleştirdiğini tespit ettik. Ağaçsız bıraktıkları yamaçlardaki toprak kaymasını önlemek için plastik file kullandıklarını, yok edilen doğal bitki örtüsünü ise suni yeşillendirmeyle maskelemeye çalıştıklarını gördük.

Bilirkişi keşfi sonucunda yazılacak rapordan tek beklentimiz gördüklerini yazsınlar, yeter.”