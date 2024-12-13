Sinpaş, Kızılbük’te hukuk dinlemiyor

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kızılbük Koyu’nda Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yapılması planlanan "Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk" projesine ilişkin 17 inşaat ruhsatı ve imar durumu belgesi mahkeme kararıyla iptal edilmesine karşın inşaatın sürmesi ve şirketin internet üzerinden satışlarına devam etmesi tepki çekti.

Marmaris Belediyesi dün yaptığı açıklamada inşaat faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Ancak Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı projeyle ilgili çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Kızılbük Koyu’ndaki devremülk inşaatına karşı yürütülen mücadele ise halk ve yerel yönetimlerin desteğiyle büyüdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yerel yöneticiler, halkla görüşmeler yaptı. Bugün Marmaris'e gelmesi beklenen komisyon, Sinpaş’ın Kızılbük Koyu’ndaki inşaat faaliyetlerini inceleyecek.