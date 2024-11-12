Sinpaş ruhsatlarının iptal davası görüldü: Kamu yararına karar verilmeli

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sinpaş Kızılbük projesinin ruhsatları için açılan iptal davasının duruşması Muğla 3. İdare Mahkemesi’nde gerçekleşti. Duruşmada davacılardan Halime Şaman, Ufuk Beytekin, Ayşegül Siray, Güven Göknar, Haydar Küreş ile avukat Atilla Öztürk ve Arzu Alper hazır bulundu.

Duruşmada davacı taraf, bilirkişi raporunda yer aldığı üzere ruhsatların mevzuata aykırı düzenlendiğini, Kıyı Kanunu’na, imar planlarına uygun olmadığı dile getirdi. Davacılar, imar durum belgesi ile yapı ruhsatlarının iptal edilmesi gerektiğini ifade etti. Mahkeme heyeti ise kararını önümüzde günlerde açıklayacağını duyurdu.

Duruşma sonrası Kent Politikaları Derneği, basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Tek talebimiz var, o da yasalar uygulansın. İnşaata konu alan milli park içerisinde, kontrollü kullanma bölgesinde olup ağır bir yıkıma uğramıştır. Kıyı halkın kullanımına kapatılmıştır. Ruhsat verilen alana yerleşmesi planlanan nüfusun atık sularının, kanalizasyonunun bertaraf edileceği bir altyapı mevcut değildir. Firma tapulu parseli dışında 15 hektar yani 21 futbol sahası büyüklüğündeki milli parka ait alanı işgal etmiş, morfolojisini değiştirmiş, 30 yıllık yıpranmış bina için güçlendirme yapmamıştır. Marmaris halkı mahkemenin doğasını koruyan, kamu yararını önceleyen bir karar vermesini sabırsızlıkla beklemektedir. İdari Yargılama usulü kanununa göre kararın bir ay içerisinde tesis edileceği düşünülmektedir” denildi.

MÜCADELE SÜRÜYOR

Sinpaş’ın bünyesindeki Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, 2021 yılından beri Marmaris Kızılbük Koyu milli park içindeki doğa katliamına devam ediyor. Sinpaş, projeye başladığı tarihten günümüze değin turizm bölgelerinde 15 Mayıs-15 Kasım arasında uygulanan inşaat yasağına rağmen, üstelik yetkililerin gözü önünde kesintisiz biçimde çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin ekosisteme verdiği zarara karşı hukuki süreç devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmarisli yurttaşların, Bakanlık tarafından verilen ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu' kararının iptali talebiyle açılan üç dava ile Marmaris Belediyesi tarafından yapı ruhsatlarının iptali için açılan iki davanın sonucu bekleniyor.