Sinpaş şimdi de Balıkesir’e göz dikti

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş bünyesindeki Kızılbük Kuşgölü Gayrimenkul Yatırımları şirketi, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde jeotermal kaynak arama projesi için çalışma başlattı.

Marmaris Kızılbük Koyu’nda yıllardır hukuksuz olarak faaliyet yürüten şirket, şimdi de Susurluk’un Okçular Mahallesi’nde jeotermal kaynak arama için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurarak çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı.

Öte yandan çalışma yapılacak alanın çevresinde Çavdar Deresi bulunuyor. Proje alanına 10 km mesafede ise Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı yer alıyor. Projenin bütçesi ise 96 milyon 500 bin TL olarak planladı.