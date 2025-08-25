Sinpaş'tan 'faizsiz' masal

Marmaris’teki Kızılbük projesinde ruhsatları iptal edilip şantiyesi mühürlenen Sinpaş, krizlere rağmen televizyon ekranlarında ve dijital mecralarda reklam vermeye devam etti. Oyuncu Oktay Kaynarca’nın rol aldığı “Sen yeter ki iste” sloganlı kampanyada, “faizsiz ve kredisiz ev, araba ya da iş yeri sahibi olma” vaatleri öne çıkarıldı.

Oysa Muğla 3. İdare Mahkemesi ve Marmaris Belediyesi kararlarıyla toplamda 58 ruhsat iptal edildi, proje alanı mühürlendi. Buna rağmen şirket, “faizsiz finansman” propagandasını sürdürdü.

YAPI TASARRUF SANDIĞI NEDİR?

Sinpaş’ın uzun süredir yürüttüğü Yapı Tasarruf Sandığı (YTS) sisteminde, katılımcılar düzenli ödeme yapıyor, sonra kura veya sıra yöntemiyle ev, araba ya da iş yeri sahibi olmayı bekliyor. Bu sistemde, emekçilerin birikimleri şirketin kontrolüne bırakılıyor. Katılımcıların aktardığı milyonlarca lira, büyük sermaye gruplarının kasasına yönlendiriliyor.

Reklamlarda “faizsiz ve kredisiz” vaatleri, barınma krizine çözüm gibi sunuluyor. Oysa barınma hakkı bir lüks değil, temel bir ihtiyaç. Devletin sosyal konut üretmesi gerekirken, Sinpaş gibi dev şirketler bu krizi fırsata çevirmeye devam ediyor. Üstelik “Şikayetvar” platformundaki yüzlerce mağdurun deneyimi, sistemin vaatlerini yerine getirmediğini gösteriyor. Bir yurttaş, “faizsiz ve 12 taksit” baskısıyla ikna edildiğini ama teslimatın gerçekleşmediğini anlatıyor.

∗∗∗

ŞİRKET DURMUYOR

Marmaris İçmeler’deki Sinpaş Kızılbük GYO projesinde mahkeme ve belediye kararlarıyla onlarca ruhsat iptal edildi, yıkım kararı çıktı. Ancak şirket, tüm bu kararlara rağmen inşaata devam ediyor. 6 bin 200 imza toplayan yurttaşlar, inşaatın durdurulması için Muğla Valiliği’ne başvurdu. Mahkeme kararlarına rağmen ruhsatsız yapılaşmalar sürdü, milli park alanı işgal edildi. Devremülk satışları ve otel binalarına izinsiz kat eklemeler yapıldığı tespit edildi.