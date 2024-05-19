Sinpaş yasak tanımıyor!

Sinpaş GYO, inşaat yasağı olmasına rağmen çalışmaya devam ediyor. Marmaris Kent Konseyi ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi ise şirketi protesto etti.

Halil ERTUNÇ

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kızılbük’te ‘doğayı talan eden’ Sinpaş GYO, inşaat yasağı olmasına rağmen çalışmaya devam ediyor. Marmaris Kent Konseyi ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi ise konu hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada, “Bildiğiniz üzere 15 Mayıs tarihinden itibaren tatil yörelerinde inşaat yasağı yürürlüğe girdi. Sinpaş’ın bu yasağa uyup uymadığını kontrol etmek amacıyla 17 Mayıs’ta inşaat alanına gitmiş ve önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da inşaat faaliyetinin yasak yokmuşçasına sürdürüldüğünü gördük. Anlaşılıyor ki Sinpaş kendisini tüm kamu kurumlarının, tüm yetkililerin üstünde görüyor. Sinpaş durmuyorsa, çalışmaya devam edecekse kanun tanımayacaksa yasağa uyuncaya-uyduruluncaya kadar bıkmadan, usanmadan bu eylemlerimizi tekrar ve tekrar gerçekleştireceğiz. Her seferinde hem suç duyurularımızı yapacağız hem de bütün yaşadıklarımızı kamuoyu ile paylaşacağız” denildi.

YASAK 15 MAYIS’TA BAŞLADI

Her yıl turizm bölgelerinde uygulanan inşaat yasağı, Muğla’nın turistik ilçelerinde 15 Mayıs'ta başladı. Yasaklar kapsamında, ağır nakliyat, hafriyat ve harç gibi inşaat çalışmaları yapılamayacak.

Sadece çevreye rahatsızlık vermeyecek küçük tadilatlar yapılabilecek. Altyapı çalışmaları ise ilgili kurumlardan izin alınarak yapılabilecek. Yasaklar 15 Ekim'de sona erecek.