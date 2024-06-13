Sinpaş’a hem mühür, hem 60 milyonluk ceza

Sinpaş Kızılbük projesinde, kıyı alanında kaçak dolgu yapıldığı ve inşaat ruhsatının olmaması sebebiyle Marmaris Belediyesi tarafından mühürlendi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde İçmeler Mahallesi’nde Sinpaş’ın otel inşaatı, Marmaris Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Firmaya 60 milyon liralık cezai işlem uygulandı. Gelişmeler üzerine Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü bir basın toplantısı düzenleyerek konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sinpaş’a 60 milyon TL’lik idari para cezası kesildiğini belirten Ünlü, “Gerçekleştirdiğimiz teknik incelemelerde İçmeler Mahallesi 2518 parsel önü kıyı alanında kaçak ve ruhsatsız 6520 metreküplük su içi betonu, 469 metreküplük kronman betonu ve 10867 metreküplük dolgu yapıldığı belirlendi. Söz konusu imalatların projesinin ve inşaat ruhsatının olmaması nedeniyle yapı tatil zaptı düzenlenmek sureti ile mühürlendi ve firmaya 60 milyon liralık idari para cezası verildi” dedi.

30 GÜN SÜRE

Ünlü, firmanın söz konusu kanuna aykırı imalatları yasallaştırmadığı takdirde 30 gün sonunda bu imalatlara ilişkin yıkım kararı alınacağını da kaydederek “3194 sayılı İmar Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na muhalefet ve aykırılık nedeniyle yapılan bu idari işlemler ilgili firma tarafından yasal 30 günlük süre içerisinde düzeltilmediği veya ruhsata bağlanarak yasallaştırılmadığı takdirde 30 günlük süre sonunda yıkım kararı alınacak. Alınan bu yıkım kararı ilgilisine tebliğ edilecek. Tebliğ sonrası ilgili firma alınan yıkım kararını 60 gün içerisinde idari yargıya taşıyabilecek” ifadelerini kullandı.

"İMAR PLANLARI BİR AN ÖNCE YAPILMALI"

Marmaris’in birçok bölgesindeki imar sorunu nedeniyle bölgede yaşayanların mağdur olduğunu kaydeden Ünlü, “Bu yapılanlar belki hukuki olabilir. Ama yıllardan beri bölge insanı imar imar diye inlerken, kişiye özel imar vicdani değil. Sosyal adaleti uygulamalıyız. İmarı getiremediğimiz her gün buraları kaybediyoruz. İmarın gelmediği her gün yapılan kaçak yapılaşmalar doğamızı katlediyor, denizimizi kirletiyor. Çok zengin topraklarda yaşıyoruz ama halkımız imar gelmediği için zengin toprakların fakir bekçisi haline getirildi. Bu nedenle ben bütün yetkili kurum ve kişilere sesleniyorum; sosyal adaleti sağlama adına imarı Marmaris’e getirmemiz lazım” diye konuştu.