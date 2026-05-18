Sinpaş’a yine suçüstü: Marmaris’i şantiyeye çevirdiler

BirGün EGE

Muğla Marmaris Milli Parkı sınırlarında yürütülen Sinpaş/Kızılbük projesi bir kez daha tartışmaların odağında.

Kent Politikaları Derneği’nin kamuoyuyla paylaştığı görüntülerde, iş makinelerinin doğrudan deniz tabanına müdahale ettiği ve deniz suyunda yoğun kirlilik oluştuğu görüldü.

Açıklamada, resmi inşaat yasağı döneminde devam eden çalışmaların “fiili bir oldu bittiye” dönüştüğü belirtilirken, yargı süreçlerinin yavaş ilerlemesi nedeniyle doğada geri dönülmez tahribat oluştuğu vurgulandı.

Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

‘‘Marmaris Milli Parkı sınırları içinde yer alan Kızılbük projesinde, resmi inşaat yasağına rağmen çalışmaların sürdürülmesi yalnızca kıyı şeridini değil, deniz ekosistemini de hedef alan bir tahribata dönüşmüştür. Yıllardır bu projenin durdurulması için çok yönlü bir hukuk mücadelesi yürütüyoruz. İdari ve adli makamlara bilimsel raporlar, somut belgeler ve şikâyetler sunulmasına rağmen ruhsat iptal davası hâlâ Danıştay aşamasında beklemektedir. Muğla Valiliği’ne ve Turizm Bakanlığı’na soruyoruz: Marmaris’in halkını, esnafını, denizini ve turizmini tek bir şirketin kâr hırsına mı teslim edeceksiniz? Kanunlar sadece arkasında gücü olmayan yoksul halk için mi geçerli? Marmaris’in kamusal alanlarının bir şirketin insafına bırakılmasına seyirci kalmayacağız.”