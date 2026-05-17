Sinpaş’a yine suçüstü: Marmaris’in denizini şantiyeye çevirdiler

Muğla Marmaris Milli Parkı sınırlarında yürütülen Sinpaş/Kızılbük projesi bir kez daha tartışmaların odağında. Kent Politikaları Derneği’nin kamuoyuyla paylaştığı 16 Mayıs tarihli görüntülerde, iş makinelerinin doğrudan deniz tabanına müdahale ettiği ve deniz suyunda yoğun kirlilik oluştuğu görüldü.

Açıklamada, resmi inşaat yasağı döneminde devam eden çalışmaların “fiili bir oldubittiye” dönüştüğü belirtilirken, yargı süreçlerinin yavaş ilerlemesi nedeniyle doğada geri dönülmez tahribat oluştuğu vurgulandı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Sinpaş, reklam filmlerinde kamusal bir müşterek olan kıyıyı ‘kişiye özel’ vaadiyle pazarlarken, sahada bu vaadin yasa dışı altyapısını kurmaktadır. Marmaris Milli Parkı sınırları içinde yer alan Kızılbük projesinde, resmi inşaat yasağına rağmen çalışmaların sürdürülmesi; yalnızca kıyı şeridini değil, deniz ekosistemini de hedef alan bir tahribata dönüşmüştür. Kent Politikaları Derneği olarak yıllardır bu projenin durdurulması için çok yönlü bir hukuk mücadelesi yürütüyoruz. İdari ve adli makamlara bilimsel raporlar, somut belgeler ve şikâyetler sunulmasına rağmen ruhsat iptal davası hâlâ Danıştay aşamasında beklemektedir. Yargının bu yavaşlığı, sahada geri dönülmez zararlar bırakan şirket için fiili bir icazete dönüşmektedir” denildi.

SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Turizm sezonunun başında, Marmaris’in ekonomik ve turistik kalbi olan İçmeler Koyu; deniz içindeki kepçe çalışmaları, kıyıya yayılan beton sızıntıları ve gözle görülür kirlilik nedeniyle ağır bir tehdit altındadır. Bölge halkı ve esnafından yükselen şikâyetler, ekolojik yıkımın artık doğrudan ekonomik bir krize dönüştüğünü göstermektedir. Arıca ilgili belediyenin kanalizasyon hizmeti vermediği bu devasa tesisin atık sularını nereye boşalttığı şeffaf biçimde belgelenmeli ve denetlenmelidir. Halk sağlığı ile deniz ekosistemini ilgilendiren bu belirsizlik görmezden gelinemez. Anayasa’nın 43. maddesi ve Kıyı Kanunu açıktır: Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır, herkesin eşit kullanımına açıktır. Sıradan yurttaşın en küçük müdahalesinde harekete geçen kamu gücünün, denizin içinde kepçelerle çalışan sermaye grupları karşısında sessiz kalması kamu vicdanını derinden yaralamaktadır. Muğla Valiliği’ne ve Turizm Bakanlığı’na soruyoruz: Marmaris’in halkını, esnafını, denizini ve turizmini tek bir şirketin kâr hırsına mı teslim edeceksiniz? Kanunlar sadece arkasında gücü olmayan yoksul halk için mi geçerli? Kent Politikaları Derneği olarak Marmaris’in kamusal alanlarının bir şirketin insafına bırakılmasına seyirci kalmayacağız."