Sinpaş’ın inşaatı durduruldu

İnşaat yasağına rağmen inşaat çalışmalarının devam ettiği yönünde çıkan haberler üzerine Sinpaş inşaatına denetimde bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Şu an itibariyle inşaat faaliyeti bitti. Arkadaşlar gerekli işlemleri yapacak, inşaat duracak” talimatı verdi.

BİRGÜN EGE

Marmaris Kent Konseyi başkanı Ufuk Beytekin ve Türkiye Komünist Partisi Marmaris İlçe Sekreteri Korcan Yılmaz, sabah 06.00’da Sinpaş'ın inşaat yasağına rağmen devam eden çalışmalarını tespit etmek üzere Aşıklar Tepesi'ne gitti.

Yaklaşık 600 ile 1000 kişiyi taşıyan servislerin inşaat alanına girdiğinin ve çalışmaya başladığının tespit edilmesinin ardından Marmaris Belediyesi’ne ihbarda bulunuldu.

KAMERALARLA TESPİT EDİLDİ

Marmaris Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, “Firmanın yaptığı açıklamanın aksine her yerde yüzlerce personelle inşaat kesintisiz devam ediyordu. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü bizzat gözüyle de tespit etti. Beton dökülüyor, demir atılıyor, kaplama yapılıyor, bir inşaatta olabilecek bütün inşaat faaliyet aralıksız sürdürülüyordu. Hepsi kameralarla tespit edildi. Zabıta tarafından herkes boşaltıldı. Bugün belediye başkanının bizzat katılımıyla gerçekleşen belediye baskını sayesinde inşaat yıllar sonra durduruldu. Sayın Acar Ünlü'ye görevini layığıyla yerine getirdiği için teşekkür ederiz. Kent doğasını korumaya ve Sinpaş'ı takip etmeye devam edeceğiz” denildi.

SON UYARI

İnşaat alanında inceleme yapan Acar Ünlü, İnşaatta kaçak olarak yapılan çalışmaların durdurulması talimatını verdi.

Zabıta ekiplerinin 7/24 bölgede kalacağını da söyledi. İnşaat yetkilileri ile görüşen Başkan Ünlü, “Şu an itibariyle inşaat faaliyeti bitti. Arkadaşlar gerekli işlemleri yapacak, inşaat duracak! Bu son uyarımızdır” diye konuştu.