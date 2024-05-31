Sinpaş’ın kaçak otel inşaatı durduruldu

Marmarislilerin uzun süredir mücadele ettiği Sinpaş’ın kaçak otel inşaatı durduruldu. Denetimde bulunan Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, “Şu an itibariyle inşaat faaliyeti bitti. Arkadaşlar gerekli işlemleri yapacak” dedi.

Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın genelesine göre turizm bölgelerinde 15 Mayıs-15 Ekim arasında inşaat yasağı başlamasına rağmen Sinpaş Kızılbuk’teki inşaatını sürdürmeye devam etti. Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin ve Türkiye Kominist Partisi Marmaris İlçe Sekreteri Korcan Yılmaz, dün sabah saatlerinde Sinpaş'ın inşaatını denetlemek üzere Aşıklar Tepesi'ne gitti. Beytekin ve Yılmaz, yaklaşık 600 ila 1000 kişiyi taşıyan servis girişi tespit etti. Daha sonra zabıtayı arayıp şirketi ihbar etti.

‘SON UYARIMIZDI’

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Fen İşleri Müdürü ve onlarca zabıta topluca inşaat alanına geldi. Belediye başkanı; müdürler, zabıtalar ve yaşam savunucularıyla birlikte birlikte katları dolaştı. İnşaatta kaçak olarak yapılan çalışmaların durdurulması talimatını veren Başkan Ünlü, zabıta ekiplerinin 7/24 bölgede kalacağını da söyledi. İnşaat yetkilileri ile görüşen Başkan Ünlü, ‘Şu an itibariyle inşaat faaliyeti bitti. Arkadaşlar gerekli işlemleri yapacak, inşaat duracak. Bu son uyarımızdır’ diye konuştu.''

TAKİP EDECEĞİZ

Marmaris Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Firmanın yaptığı açıklamanın aksine her yerde yüzlerce personelle inşaat kesintisiz devam ediyordu. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü bizzat gözüyle de tespit etti. Beton dökülüyor, demir atılıyor, kaplama yapılıyor, bir inşaatta olabilecek bütün inşaat faaliyet aralıksız sürdürülüyordu. Hepsi kameralarla tespit edildi. Zabıta tarafından herkes boşaltıldı. Bugün belediye başkanının bizzat katılımıyla gerçekleşen belediye baskını sayesinde inşaat yıllar sonra durduruldu. Sayın Acar Ünlü'ye görevini layığıyla yerine getirdiği için teşekkür ederiz. Kent doğasını korumaya ve Sinpaş'ı takip etmeye devam edeceğiz.”

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NE OLMUŞTU?

Marmaris’in İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiinde Emin Hattat tarafından 30 yıl önce inşaatı başlatılan otel, 2009’da Sinpaş Holding’e satıldı. 1988 yılında Hattat Ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başladı. Fakat 550 oda, 1100 yatak kapasiteli otel bitirilemedi. Emin Hattat, 2006’da iflas edince de inşaat tamamen durdu. Sinpaş Holding, 2010 yılı başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye 1400 lüks konut yapmak için harekete geçti.