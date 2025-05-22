Sinpaş’ta haksız işten çıkarmaya karşı direniş devam ediyor

Ebrar ÖZDEMİR

Muğla’nın Marmaris ilçesi, İçmeler mevkiinde yoğun tepki çeken ve hakkında hukuki süreç yürütülen Sinpaş/Kızılbük otel ve devremülk projesi, bu kez de haksız biçimde işten çıkarma ve sendika düşmanlığıyla gündeme geldi. Çevre katliamı ile adından söz ettiren projede son olarak kamuoyuna yansıyan talan görüntülerinin ardından sendikalı bir işçinin, “görüntüleri sızdırdığı” gerekçesiyle işten çıkarılması ile başlayan direniş dün 2’nci gününü tamamladı.

İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) üyesi olan ve inşaat sahasında çalışan işçi, Kızılbük’teki çevre talanının medyada yer almasının ardından hedef gösterildi.

SONUNA KADAR MÜCADELE

İnşaat-İş Örgütlenme Sorumlusu Deniz Gider’in aktardığı bilgilere göre, işçiye doğa talanı görüntülerinin sızdırılmasından sorumlu olduğu suçlaması yöneltildi. Emekçi; ihbar tazminatı, fazla mesaileri ve elden ödenecek maaşı ödenmeden işten çıkarıldı. Haksız işten çıkarmaya karşı sendikanın 20 Mayıs’ta başlattığı direniş, Sinpaş Holding önünde dün de devam etti. Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sinpaş’ın yaptığı hırsızlığı ve doğayı hoyratça katletmelerini teşhir ediyoruz. Mücadelemiz, gasp edilen haklarımızı geri alana dek sürecek” denildi.

HER İŞLERİ HUKUKSUZ

Sinpaş’ın yerel yönetimlerin kararlarına rağmen direttiği doğa talanı hakkında Marmaris Belediyesi daha önce projenin 58 ayrı yapı ruhsatının iptal edildiğini duyurmuştu. Usulsüzlüklerin durdurmadığı Sinpaş, onlarca iptal kararına rağmen inşaata devam ediyor.

Usulsüz inşaatı sürdüren Sinpaş’ın inşaat faaliyetlerinin tapulu parsellerin de ötesine geçerek Milli Park alanında kaçak olarak sürdüğü defalarca görüntülendi. Projenin ÇED olumlu kararına karşı açılan davada sunulan bilirkişi raporunda, projede bulunmayan bir jeotermal kuyunun incelendiği belirtilmiş, şaibeli bilirkişi raporuna “orman mühendisi” sıfatıyla imza atan kişinin orman endüstri mühendisi olduğu ortaya çıkmıştı.