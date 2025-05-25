Sinpaş’tan hem doğaya hem emeğe tahammülsüzlük

Sinpaş’ın Muğla Marmaris Kızılbük’te yürüttüğü ekolojik yıkıma karşı mücadele eden yurttaşlar, bu kez İstanbul’daki bir direnişe destek vermek isterken engelle karşılaştı. İnşaat işçisi Ertan Polatcan’ın işten atılmasının ardından Sinpaş Plaza önünde başlattığı direnişe destek olmak isteyen MUÇEP Marmaris Meclisi ve Kent Politikaları Derneği üyeleri, Sinpaş’ın yaklaşık 850 metre ilerisi yeni bir kapı dikerek geçişi engellediğini, hatta şiddet uygulandığını açıkladı.

MUÇEP Marmaris Meclisi ve Kent Politikaları Derneği, ortak bir açıklama yayımlayarak hem işçiye hem doğaya yönelik baskıya tepki gösterdi. Açıklamada, Kızılbük koyunda doğayı betona boğan Sinpaş’ın şimdi de emeği hedef aldığı vurgulandı.

2021’den bu yana "Yaşam hakkı sermayeden üstündür" diyerek mücadele ettiklerini hatırlatan yurttaşlar, dört gündür Sinpaş Plaza önünde direnişini sürdüren Ertan Polatcan’ın yalnız kendi alın teri için değil, ortak gelecek için direndiğini ifade etti.

"EKOLOJİ MÜCADELESİYLE EMEK MÜCADELESİ BİRDİR"

Açıklamada, “Ekoloji mücadelesi ile emek mücadelesi aynı çarkın dişlileri arasında sıkışan hayatlarımızın iki ucudur; biri olmadan öteki nefes alamaz” denildi. Sinpaş’ın doğayı tahrip ederken emeği de gasp ettiğine dikkat çekilerek, Polatcan’ın direnişinin Marmaris’ten yükselen çığlığın İstanbul’daki yankısı olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada Sinpaş’a şu çağrılarda bulunuldu:

"-Kızılbük’teki ekolojik tahribat sonlandırılsın, mahkeme kararları uygulansın.

-Marmaris halkına ve doğaya verilen zarar telafi edilsin.

-Haksız şekilde işten atılan işçilerin alacakları ödensin.

-Sendikal örgütlenme hakkına saygı duyulsun."