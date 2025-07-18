Sinpaş’tan yine Ali Cengiz oyunu

15 bin metrekare yeşil alanın etrafını yüksek duvarla çevirip siteye dahil eden, alana kapı takarak halka girişi kapatan ve mahalleli ile davalık olan İstanbul Ümraniye Sinpaş Gökorman Sitesi’nde kapı muamması yaşanıyor. Zabıta ya da mahkemeden heyet geleceği zaman kapının açıldığı ya da yerinden söküldüğünü, yetkililer ayrıldıktan sonra ise kapının tekrar kapatıldığını söyleyen mahalleli "Sinpaş, devleti, mahkemeyi, yasaları yok sayarak devletin arazisine çökmüş, bu da yetmemiş gibi şimdi de hukuku yanıltmaya çalışmaktadır” dedi.

İstanbul Ümraniye’deki Sinpaş Gökorman Sitesi, halkın kullanımına açık olan yeşil alanın etrafını yüksek duvarlarla çevirip siteye dahil etmişti. Parka giriş için iki adet kapı takan site yönetimi site sakinleri dışında alana girişi yasaklamış, bunun üzerine mahalleli hukuki mücadele başlatmıştı. Davalar sürerken tespit için mahkeme heyeti ya da zabıta ekipleri siteye geldiğinde kapıların açıldığını anlatan mahalleli "Yetkililer gittikten sonra kapılar yeniden kapatılıyor ve parka halkın girişi yasaklanıyor" diyerek yaşananları anlattı.

BELEDİYE SESSİZ

Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, AKP’li Ümraniye Belediyesi'nin yaşananlara göz yumduğunu öne sürerek "Sinpaş Gökorman Sitesi 2022 yılında kamuya ait 15 bin m2 yeşil alanı siteye katmak istiyor. Zaten Sinpaş şirketi proje aşamasında bu alanı sitenin sınırları içinde göstererek daireleri pazarlamış, haksız kazanç sağlamıştı. Ümraniye Belediyesi ile görüşen site yönetimi 15 bin metrekaresini yeşil alanın 3 bin metrekaresini kamuya açık park yapması karşılığında kalan 12 bin metrekarelik alanın lüks siteye katılmasına izin veriyor" dedi.

Site yönetiminin bu alana ilk etapta 5 milyon lira bütçe ile çalışma başlattığını, alanın kullanımındaki peyzaj ve imalat çalışmaları için site sakinlerinden sonrasında 18 milyon masraf talep ettiğini anımsatan Okuducu, şöyle devam etti: "Site sakinlerinin itirazı ve şikayetlerine rağmen kamuya ait alanın etrafı da yüksek duvarlarla çevrilerek siteye dahil etti. 13 Eylül 2024 tarihli CİMER şikayetimize cevaben 'bu alanın kapılarının açık tutulması gerektiği site yönetimine bildirilmiştir' denildi. Belediye site ile danışıklı dövüş yoluyla yeşil alanın kapısı açık gösteriliyor. Mahkeme tespiti gerektiği zaman kapı yerinden sökülüyor yetkililer ayrıldıktan sonra kapı yerine takılıyor. Ümraniye Belediyesi çalışanları bu alan ile ilgili yargılanıyor ama herhangi bir yetkili soruşturmaya dahil edilmiyor. Şimdi buradan soruyoruz, Sinpaş Gökorman Sitesi, küçük bir park yapması karşılığında mı bu alana çökmüştür? CHP’li belediyelere en küçük iddia ile ilgili belediye başkanlarını gözaltına alan soruşturma açan savcılar, Sinpaş Gökorman Sitesinin işgal ettiği 12 bin m2 alan ile ilgili mahkeme tutanakları ve bilirkişi raporları ortada iken 3 yıldır neden Ümraniye Belediyesi ile ilgili bir soruşturma başlatılmaz? AKP’yi yargılayacak bir hukuk sistemimiz yok mu? Savcılar sadece CHP’li belediyeleri soruşturmakla mı görevli? Yeşil alanlarımız sermayeye peşkeş çekiliyor ve buna izin veren Ümraniye Belediyesi’dir. Ümraniye, Ümraniyelilerindir."