Sinsice ilerler, ölümcül olabilir: Erken yaşta kalp krizi geçiriyoruz

Türk Kalp Vakfı dün kalp sağlığı ile ilgili bilgi ve farkındalığın artırılması çalışmaları kapsamında "37. Kalp Haftası" etkinliği düzenledi. Taksim'de bir otelde "50. yılımızda İyi Kalpler İçin Hep Birlikte" sloganıyla dün düzenlenen programın açılışında konuşan Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven de kalp ve damar hastalıklarının dünyada ölüm oranı en yüksek hastalıklar arasında bulunduğunu söyledi.

KONTROL ÖNEMLİ

Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin hiçbir belirti göstermeyebileceğini vurgulayan Güven, "Kendimizi sağlıklı hissederken bir anda kalp krizi ile ölümler gerçekleşebiliyor. Aslında kalp ve damar hastalıkları kontrol edilebilen, tedavi edilebilen hastalıklar sınıfında. Onun için kişilerin doktor ihtiyacı olmadan, özellikle 45 yaşından sonra muhakkak yılda bir defa gidip değerlerini kontrol ettirmeleri lazım. Eğer başta çok basit tekniklerle, sporla, dengeli beslenmekle ölüm oranlarını yüzde 80 oranında azaltabiliyoruz" diye konuştu. Güven, şöyle konuştu:

"Herkesin yılda bir defa bir hekime kontrole gitmeleri, tansiyon değerlerini, kolesterolü, kan yağlarını ölçtürmeleri lazım. Şeker hastalığını, diyabeti önlemek lazım. Çünkü bunlar çok basit kan testleriyle ortaya çıkıyor. Biz 50 yıldır bunu yapmaya çalışıyoruz."

GÖĞÜS AĞRISI ÖNEMLİ

Aynı gün düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. Vedat Aytekin de "Kalp rahatsızlığında göğüs ağrısı çok önemli bir belirtidir. Göğüs ağrısı ile birlikte, terleme, baskı hissi bulantı önemli belirtilerdir" dedi. En İyi tedavinin korunmak olduğunu söyleyen Aytekin, “doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin” dedi. Prof. Dr. Saide Aytekin de şunları söyledi:

"Türkiye’de tüm ölümler değerlendirildiğinde, her 100 kişiden 55’i kalp-damar hastalığından ölmektedir. Avrupa’ya göre çok daha erken yaşta kalp krizi geçiriyoruz. Ailesel genetik yatkınlık, yanlış beslenme, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, sigara vb risk faktörlerini önemsememe, yüksek tansiyon, aşırı kilo, stres faktörleri ve hareketsizlik gibi etmenlerin buna neden olduğunu, bu risk faktörleri ile mücadele edilerek kalp krizi önlenebilir."