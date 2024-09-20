Sinvar’a ‘güvenli’ çıkış teklifi

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İsrail’in Hamas ile olası esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli esirlerin tek seferde serbest bırakılması karşılığında “Hamas liderlerine Gazze’den güvenli çıkışını” içeren yeni bir teklifte bulunduğu öne sürüldü.

İsrail resmi televizyonu KAN’ın haberine göre, Gazze’deki İsrailli esirlerin tek seferde serbest bırakılacağı, buna karşılık Gazze’deki saldırıların duracağı, Filistinli tutukluların serbest bırakılacağı ve yeni lideri Yahya Sinvar dâhil Hamas yönetiminin de Gazze’den güvenli bir şekilde çıkmasının öngörüldüğü belirtildi. Önerilen planın, “Gazze’nin silahsızlandırılması ve yeni bir yönetim sistemi getirilmesini” de içerdiği öne sürüldü. Öte yandan Hamas politbüro üyesi Gazi Hamad, teklifi reddettiklerini belirterek bunun “müzakerelerin iflas ettiğini gösterdiğini” söyledi.