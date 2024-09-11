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Sipay Bodrum FK, Arnavut Ajeti'yi transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 31 yaşındaki Arnavut savunma oyuncusu Arlind Ajeti'yi renklerine bağladı.

Ajans Haberleri
  • 11.09.2024 17:56
  • Giriş: 11.09.2024 17:56
  • Güncelleme: 11.09.2024 17:57
Kaynak: AA
Sipay Bodrum FK, Arnavut Ajeti'yi transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Romanya Süper Liga takımlarından CFR Cluj'de forma giyen savunma oyuncusu Arlind Ajeti ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz yıl CFR Cluj forması ile 22 maça çıkan Ajeti 3 kere fileleri havalandırdı, 1857 dakika süre aldı." bilgilerine yer verildi.

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