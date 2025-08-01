Sipay Bodrum FK'de yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi
MUĞLA (AA) - Trendyol 1. Lig temsilcisi Sipay Bodrum FK'de 2025-2026 sezonu öncesinde yeni yönetim kurulu üyeleri açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sezon öncesi yönetim kadrosunun yenilendiği belirtildi.
Aşkın Demir'in başkanlığını yaptığı yönetim kurulunda başkan vekili olarak Sedat Polat'ın görev alacağı kaydedildi.
Yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:
Taner Ankara, Mehmet Kocadon, Abdurrahman Tarık Şebik, Seha Ergene, Doğan Polat, Abdullah Kırkıncıoğlu, Onur Talay, Kanat Hasan Özsert, Abdullah Engin Başol, Orhan Dinç, Ömer Faruk Dengiz, Akın Kılavuz, İsmail Erdoğan, Caner Tuna, Murat Kaya, Yiğit Demir, Nuran Taşhan, Tayyar Gündoğan, Hasan Polat, Servet Çavuşoğlu, Batuhan Ankara, Can Öztüzün, Dağlarca Çağlar, Süleyman Nafiz Tekgül, Abdurrahman Tolga Çelik, Yunus Terzioğlu, Murat Kavak, Mustafa Akıncı, Saim Sanlı, Kamil Baki, Ahmet Çelik, Mehmet Büyük