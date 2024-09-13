Sipay Bodrum FK, kaleci Gökhan Akkan'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Yeşil-beyazlı ekip son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen file bekçisi Gökhan Akkan ile anlaştı. Yeşil-beyazlı ekip tecrübeli eldiven Akkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Gökhan Akkan, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması ile 31 maça çıktı ve 2730 dakika süre aldı." bilgilerine yer verildi.