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Sipay Bodrum FK, yeni sezon formalarını tanıttı

Sipay Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon formalarını tanıttı.

Ajans Haberleri
  • 09.08.2024 15:42
  • Giriş: 09.08.2024 15:42
  • Güncelleme: 09.08.2024 15:42
Kaynak: AA
Sipay Bodrum FK, yeni sezon formalarını tanıttı

Kulüpten yapılan açıklamada, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Sipay Bodrum FK, 4 yeni sezon formasını Bodrum'un simge noktalarında çektiği kliple taraftarların beğenisine sundu.

"Cumhuriyet, Deniz, Doğa ve Sur" temalı yeni sezon formalarının tanıtımı, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, tarihi beyaz Bodrum evleri ve mavinin sembolü Bodrum Guleti'nde gerçekleştirildi.

Tanıtım klipinde Celal Dumanlı, Christophe Herelle, Fredy Ribeiro ve Pedro Brazao yer aldı.

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