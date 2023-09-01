Siperlere değil dostluğa koşalım

Deniz GÜNGÖR



Rusya ile Batı dünyasının karşı karşıya geldiği Ukrayna Savaşı tüm şiddetiyle sürerken Ukraynalı vicdani retçi ve barış aktivisti Yurii Sheliazhenko, sorunun temelinde emperyalizmin olduğunu söyledi.

Ekonomi, siyaset militarize edilirken zihinlerin ve kültürün de militarize edildiğini belirten Sheliazhenkoz, “Ekonominin militarize edilmesi, dünyayı sarsan tüm savaşlara yol açan yapısal bir sorun. Hükümetlerin diplomasiden ziyade savaşa on kat daha fazla harcama yapması, militarize ekonomik yapı sorununun göstergesidir. Kazandığımız tek şey, sürekli savaş, birkaç kişiye kâr ve birçok insan için trajedi” dedi.

SAVAŞ BÜYÜK YIKIM DEMEK

Savaşın büyük bir yıkıma yol açtığı Ukrayna’da barıştan söz edilmesine müsaade edilmediğini ifade eden Sheliazhenko, zorunlu askerlik, yetişkin erkeklere yurtdışı yasağı, asker avcılarının sokaklarda orduya asker araması gibi uygulamaların toplum üzerindeki baskının derecesini gösterdiğini kaydetti.

“Uluslararası hukuka göre, Ukrayna'nın Rusya’ya karşı kendini savunma hakkı var” diye konuşan Sheliazhenko öldürmek yerine konuşmanın, diyaloğun en doğru yol olduğunu söyledi.

İnsanlarının büyük bir barış hareketinde birleşmesi, militarizme ve savaşa karşı direnmesi gerektiğini vurgulayan Sheliazhenko, “Herkesin öldürmeyi reddettiği bir dünyada savaşlar olmayacaktır. Hükümetlerden koşulsuz ateşkes ve sivil toplumun masanın başında yer aldığı kapsayıcı barış görüşmeleri talep edilmeli. Yeni bir kanlı ‘zafer’e götürmeyecek bir gelecek için çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

RUSLARLA YAN YANAYIZ

Hakkında “Rus saldırganlığını meşrulaştırmak” suçlamasıyla soruşturma açıldığını hatırlatan Sheliazhenko, “Barış yanlısının savaşı haklı çıkarmakla suçlanması tamamen saçmalık. Özellikle bizim ‘Ukrayna ve Dünya için Barış Gündemi’ başlıklı barış çağrımız Rus saldırganlığını açıkça kınarken” dedi.

“Barış hareketinin uluslararası ağlarını Rus aktivistlerle paylaşıyoruz” diye konuşan Sheliazhenko son olarak şunları aktardı: “Rus aktivistler büyük tehlike altında, yer yer ‘yabancı ajan’ olarak ilan edilenler var. Rusya'da barış aktivizm yaptığı için zulme uğrayan insanların yurtdışına gitmesini sağlamaya çalışıyoruz. En azından yapabileceğimiz en basit şey bu. Yeni bir dünya savaşını ve nükleer kıyameti önlemek için elimizden geleni yapmalıyız. Nükleer silahların ve askerlik zorunluluğunun kaldırılması ilk adım olmalı. İnsanların sokağa çıkarak ve siperlere gitmesi yerine öldürmeyi reddetmeleri gerekiyor. Savaştan arınmış bir dünya, düşmanları öldürerek değil, barışın sağlanmasıyla mümkün olacaktır.”