Sıra bakanların yargılanmasında

Ebru ÇELİK

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 2024 yılının Ocak ayında meydana gelen Grand Kartal Otel yangını davasında karar açıklandı. 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 137 kişinin yaralandığı faciaya ilişkin davanın üçüncü duruşması dün görüldü. Otelin sahibi Halit Ergül’ün de aralarında bulunduğu 11 sanığa 34’er kez müebbet hapis cezası verildi.

Dava, katılımcı yoğunluğu nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda özel olarak oluşturulan mahkeme salonunda görüldü. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yaralılar, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, mahkeme salonu karar açıklandığı anda hıçkırık sesleri ve alkışlarla doldu.

11 SANIĞA MÜEBBET

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, otelin sahibi Halit Ergül, yöneticiler Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, genel müdür Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar’ı, “34 çocuğu olası kastla öldürmekten 34’er kez müebbet hapis cezasına” çarptırdı.

Sanıkların tamamı hakkında ayrıca “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” ve “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” suçlarından ek savunma hakkı verildi.

MEZARLARIN BAŞINDALAR

Karar sonrası duygusal anlar yaşandı. Hayatını kaybedenlerin yakınları, duruşma sonrası mezarlıklara giderek sevdiklerinin mezarları başında dua etti. Yangından sağ kurtulan ancak aile dostlarını kaybeden Temizkan Ailesi, yaşadıkları acıyı BirGün’e anlattı. Yangında anne Duygu (41), baba Mert (40) ile çocukları Doğa ve Maviyi kaybeden Gülnihal Temizkan, kararın ardından “Verdiğimiz sözü tuttuk. Ancak bu ilk kazanım. Asıl dava şimdi başlıyor. Sırada Kültür ve Turizm Bakanlığı var" dedi.

BORCUMUZU ÖDEDİK

Temizkan, duygularını şöyle anlattı: “Cezalar açıklandığında herkes birbirine teşekkür etti ama sonra döndük, dedik ki; böyle bir acının içinde dayanışma için teşekkür edilir mi? Neyi kutluyoruz ki? Herkesin söylediği tek bir şey vardı: ‘Benim yavrum geri gelmeyecek ama en azından verdiğim sözü tuttum.’ Gidenlere karşı omzumuzda onların ağırlığı var, biz sadece borcumuzu yerine getirdik.”

Mahkeme salonundaki atmosferi anlatan Temizkan, “Karar açıklanırken herkes ayaktaydı, herkesin gözü birbirindeydi. Hiç tanımadığın insanlarla kardeş, anne, baba gibi oldun. Hepimiz aynı acının içindeydik” dedi.

Temizkan ailesinin vekili Cansu Sarıoğlu ise, kararın tarihî bir kazanım olduğunu vurguladı: “34 çocuğun ölümü için olası kasttan ağırlaştırılmış müebbet, 44 yetişkin için olası kasttan müebbet cezaları verildi. Bu dosyaya suçu hafifletecek tek bir delil girmedi; aksine her yeni belge cezaların gerekçesini güçlendirdi. Ancak bu bitiş değil, asıl mücadele şimdi başlıyor. Duruşmada tüm avukat arkadaşlarım kendi canını savundu. Bu şekilde bir sonuç almamız da içimizdeki umudu yeşertti.”

BU DAHA BAŞLANGIÇ

Sarıoğlu, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: “Bu elbette buruk bir sevinç. Çocuklarımızın isimleri o listede geçtiğinde gerçekten nefes alabileceğiz. O güne kadar da mücadeleye devam edeceğiz; çünkü başka çocuklar ölmesin istiyoruz.” Aileler, Turizm Bakanlığı’ndan itibaren üst düzey sorumluların da yargılanması gerektiğini belirtti.