Sıra işçiye gelince para yok

GÜBRETAŞ’ın Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Yarımca tesisinde çalışan işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle 3 Temmuz’da greve çıktı.

Petrol-İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin örgütlü olduğu işyerindeki grevde 127 gün geride kaldı. İşçiler, yüzde 30 olarak dayatılan yıllık zammın artırılması taleplerine karşılık bulamadı.

Tarım Kredi Kooperatifi'ne bağlı olan GÜBRETAŞ’ın işçilerinin zam talebiyle başlattığı direniş devam ederken kurumun 2025’in üçüncü çeyreğine yönelik mali bilançoları açıklandı. GÜBRETAŞ’ın mali tabloları, işçilerin haklılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İşçilerin zam taleplerini karşılamayan GÜBRETAŞ, Ocak-Eylül 2025 döneminde 4 milyar 36 milyon 907 bin TL kâr elde etti. Şirketin 2024 yılında 28 milyar 607 milyon 808 bin TL olan satışlardan elde ettiği gelir ise 2025’in henüz dokuz ayında 36 milyar 829 milyon 623 bin TL’ye yükseldi.

OCAK-EYLÜL 2025 DÖNEMİNDE

4 milyar TL net kâr elde eden GÜBRETAŞ’ın net dönem kârında yıllara göre yaşanan değişim, şöyle:

2022: 843 milyon TL

2023: 48,5 milyon TL (Zarar)

2024: 2,8 milyar TL (Zarar)

2025 (Ocak-Eylül): 4 milyar TL

‘HUZUR’A YÜZDE 40 ZAM

AKP döneminde birden fazla kamu kurumundan maaş aldığı iddia edilen bürokratlardan olan Hüseyin Aydın’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu GÜBRETAŞ’ın 2025 yılında yöneticilerine ödediği huzur hakkı yüzde 60 zamlandı. 7 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar kapsamında 2024 yılında 25 bin TL olan GÜBRETAŞ yöneticilerinin huzur hakkı, 2025 yılında 40 bin TL’ye çıkarıldı.