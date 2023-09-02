Sıra kara sınırını çizmeye geldi

Bölgede Tel Aviv’e hareket alanı açmak isteyen ABD, gözünü Lübnan-İsrail sınırına çevirdi. Lübnan’a giden Biden’ın danışmanı Hochstein “Çizilen deniz sınırı başarılı oldu, karadakini de çizmenin vakti geldi” dedi.

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İsrail ile Lübnan arasındaki sınırda gerginlik sürerken, bölgede İsrail’e hareket alanı açmak isteyen ABD, Libya ve İsrail dışişleri bakanlarının gizli görüşmelerinin açığa çıkmasıyla “duvara toslarken” gözünü tekrar “Mavi Hat’a” dikti. ABD Başkanı Joe Biden'ın Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada “Deniz sınırında alınan olumlu sonuçların ardından Lübnan-İsrail kara sınırının çizilme vakti geldi” dedi.

İki günlük Lübnan ziyaretinin ardından Beyrut Uluslararası Havalimanı’nda konuşan Hochstein, ABD arabuluculuğunda Ekim 2022'de yapılan deniz sınırı çizimi anlaşmasıyla Lübnan'ın kendi kara sularındaki gaz sahalarında sondaj çalışmalarına başlaması gibi olumlu neticeler verdiğini söyledi.

“DENİZ SINIRI BAŞARILI”

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) denetiminde yer alan kara sınırı üzerindeki gerginliklere dikkat çeken Hochstein, "Sondaj ve gaz çıkarma işlemleri başladıktan sonra, deniz sınırı çizimi kapsamında imzalanan anlaşmanın çerçevesinin gözden geçirilmesi ve aynı zamanda kara sınırı üzerinde çalışılmasının vaktinin geldiğini düşünüyorum" dedi.

Kara sınırı anlaşması konusunda Lübnan hükümetinin görüşünü dinlemek için ülkeye geldiğini belirten Hochstein, UNIFIL denetimindeki Mavi Hat’ta incelemelerde bulunduğunu söyledi. Hochstein, değerlendirme yapabilmek için Lübnan'dan sonra İsrail tarafının görüşlerini dinleyeceğini kaydetti.

ABDULLAHİYAN LÜBNAN’DA

Hochstein’ın ziyaretinin hemen ardından bölgedeki etkisini artırmak isteyen bir diğer ülke İran’ın Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, temaslarda bulunmak üzere Lübnan’a ayak bastı. Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Buhabib ile görüşmesinin ardından da açıklamalarda bulunan Abdullahiyan, “Suudi Arabistan ve İran ilişkilerinin gidişatı olumlu yönde. Bu süreç tüm bölge ve özellikle Lübnan üzerinde olumlu yansımaları olacaktır" diye konuştu. Abdullahiyan, ABD yaptırımlarının iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi önünde bir engel teşkil etmemesi gerektiğini kaydetti.

Lübnanlı Bakan Buhabib de Lübnan'da kurulacak yeni hükümetin ardından mevcut zemindeki işbirliğinin daha da güçlenmesini temenni ettiklerini söyledi.

BM GÖREVİ UZATILDI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) yapılan oylamada ise, ABD ve Fransa’nın anlaşması üzerine UNIFIL’ün süresinin 1 yıl daha uzatılmasına karar verildi. Oylamada, Rusya ve Çin çekimser kalırken 13 üye, UNIFIL'in süresinin 1 yıl uzatılması yönünde oy kullandı. Önceki gün yapılması planlanan oylama, Fransa, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin BM askerlerinin “hareket özgürlüğüne” ilişkin maddede yer alan ifadelerde görüş ayrılıklarından dolayı ertelenmişti.

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NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 1967'de Suriye ile girdiği savaşta Golan Tepeleri ve ardından Lübnan'ın kendisine ait olduğunu iddia ettiği Kefr Şuba Tepeleri, Şebaa Çiftlikleri ile Gacar köyünün bir kısmını işgal etmişti. Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünün kuzeyine girişleri yasakladığını, böylece BMGK’nin 1701 sayılı kararını açık şekilde ihlal ederek işgal bölgesini genişletmek istediği uyarısında bulunmuştu. Hizbullah da 7 Temmuz'da, İsrail'in Gacar köyünün tamamını işgal ederek etrafına duvar ördüğünü bildirmişti. Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, 10 Temmuz'da İsrail'in köyden çekilmesi gerektiğini yinelemiş; 11 Temmuz'da ise Lübnan, köyü tamamen işgal etmesi nedeniyle İsrail'i BM’ye şikâyet etmişti.