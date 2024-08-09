Sıra sokağın sesini kısmaya geldi

Haber Merkezi

İktidarın baskı ve sansür politikalarının son halkası olan sosyal medya platformlarına ilişkin yasakların ve hedef almaların ardından bir hamle de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) geldi.

Instagram'a ve oyun platformu Roblox'a yönelik erişim engeli kararlarına tepkiler sürerken, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AKP'li Hüseyin Yayman TikTok'u hedef alıp "Milletimiz kapatılmasını istiyor" dedi. "İktidarın sopası" RTÜK'ten de sosyal medyada yayımlanan sokak röportajlarına dair "Takibe aldık" açıklaması geldi.

Sokak röportajlarını hedef alan Şahin, yeni medya platformlarında ‘sokak röportajları’ veya ‘vatandaşın görüşü’ gibi adlarla yapılan yayınların takip altında olduğunu söyledi.

Şahin, "RTÜK, kitleleri sosyolojik çatışmalara sevk eden bu tip yayın faaliyetleriyle alakalı görsel yayıncılık ilkeleri kapsamında gerekli çalışmaları yapmakta ve sürdürmektedir" ifadelerini kullandı. Röportajların ekonomik ya da siyasi yönlendirmeler yapmak amacıyla yapıldığını da ileri süren Şahin, yurttaşların tepkilerinin yayıncıların öznel görüşleri olduğunu iddia etti.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da Tiktok’u hedef aldı. Yayman, halkın Tiktok’un kapatılması istediğini öne sürdü.

TikTok'u ulusal güvenlik meselesi olarak tanımlayan Yayman, platformun genel ahlak kurallarına uygun bir yayın politikası yürütmesi gerektiğini söyledi.

Yayman, “Beni sokakta gören insanlar diyor ki, 'Bu TikTok'u kapatırsan, cennetin kapısına aralarsın.' TikTok'tan çok ciddi sayıda eleştiri var, ciddi sayıda şikayet var. TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor ve toplumda artık TikTok paylaşımları bir nefret objesine dönüşmüş durumda” dedi.

Öte yandan birçok emek meslek örgütü ve siyasi partinin de suç duyurusunda bulunduğu yasaklamalara ilişkin dün CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Çağlayan Adliyesi’nde bir araya geldi. Yapılan başvuruda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve belirlenecek diğer kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.