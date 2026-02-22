Şıracının şahidi bozacı: IOC, Gianni Infantino'yu akladı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından, kurumun siyasi tarafsızlık kurallarını ihlal etmediği yönünde aklandı.

Aynı zamanda IOC üyesi olan Infantino, perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte düzenlenen 'Barış Kurulu' toplantısına katılmıştı. Toplantıda, Gazze’deki yıkım görmezden gelinirken kenti peşkeş çekme planları ele alındı.

ABD ŞAPKASI TAKMIŞTI

IOC Başkanı Kirsty Coventry, Kış Olimpiyatları sırasında düzenlenen basın toplantısında Infantino’nun bu etkinlikteki varlığıyla ilgili soruları yanıtladı. Infantino’nun, Trump’ın kesintili başkanlık dönemlerine atıf yapan ve üzerinde “45-47” yazan kırmızı bir “ABD” şapkası takması da dikkat çekti.

Coventry, başlangıçta FIFA Başkanı'nın etkinliğe katıldığından haberdar olmadığını belirterek, konunun IOC tarafından inceleneceğini söyledi. IOC tüzüğüne göre üyelerin siyasi ve ticari çıkarlardan bağımsız hareket etmesi ve “Eylem ve oy özgürlüklerini etkileyebilecek” herhangi bir hükümet ya da kuruluştan talimat kabul etmemesi gerekiyor.

"TAMAMEN UYGUN" DEDİLER

IOC adına The Athletic’e konuşan bir sözcü ise FIFA ile temas halinde olduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“FIFA’nın, futbol aracılığıyla Gazze ve Filistin’de spor altyapısı, eğitim ve elit sporcu gelişimini kapsayan kapsamlı bir toparlanma programını desteklediğini anlıyoruz. Bu, bir uluslararası spor federasyonunun rolüyle tamamen uyumludur.”

Açıklamada ayrıca IOC’nin, Olimpik Dayanışma programı aracılığıyla bölgede sporun gelişimine destek vermeye devam ettiği vurgulandı.

FIFA YIKIMA ORTAK OLDU

Öte yandan FIFA, söz konusu etkinlikte Trump’ın 'Barış Kurulu' girişimiyle resmi bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Üç aşamalı plan kapsamında, çalışmalara başlanmasının ardından üç yıl içinde 20 bin kişilik bir stadyumun inşa edilmesi hedefleniyor.

Trump ayrıca FIFA’nın Gazze’deki yağma projeleri için 75 milyon dolar kaynak toplayacağını ve “Dünyanın en büyük yıldızlarını bölgeye götüreceklerini” söyledi. Ancak FIFA’nın aynı gün yayımladığı basın bülteninde bu kaynağın nasıl sağlanacağına ya da Filistin Futbol Federasyonu’nun sürece dahil edilip edilmediğine dair bilgi yer almadı.