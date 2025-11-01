Sırada akçeli konular var

150 bini aşkın işçiyi doğrudan ilgilendiren özel sektörün en büyük toplu iş sözleşmesi (TİS) MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında dün ikinci toplantı gerçekleştirildi. DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) ve Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası dün işveren örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. Masada işveren koltuğunda oturan ülkenin en büyük patron örgütlerinden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), işçi sendikalarıyla MESS Merkez Ofisi’nde bir araya geldi.

İstanbul’da bulunan ofiste ilk görüşme Türk Metal ile gerçekleştirildi. Saat 10’da gerçekleştirilen toplantıda günlük çalışmadan sayılan süreler, işe geç gelmeler, fazla çalışmaların düzenlenmesi, ücretlerin ödenme şekli, kıdem tazminatı, ihbar müddeti ve tazminatı gibi maddelerde anlaşmaya varıldı. Bir sonraki toplantı, 11 Kasım saat 10.00’a ertelendi.

Birleşik Metal-İş’in toplantısı ise saat 14.00’te gerçekleştirildi. Sendika, masada toplam 15 maddeyi görüştü. Birleşik Metal-İş’in herhangi bir değişiklik teklif etmediği vardiya çalışmaları, ihbar ve kıdem tazminatı, ücretlerin ödenmesi gibi 14 madde kabul edildi. Sendikanın değişiklik önerdiği hafta tatili maddesi ise kabul edilmeyerek bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi. Bir sonraki toplantı için tarih 11 Kasım saat 14.00 olarak kararlaştırıldı. Sendikanın hafta tatili ile ilgili sunduğu madde ise hafta tatilinin Pazar günü olarak sabitlenmesiydi.

MASADAKİ TALEPLER NELER?

Birleşik Metal-İş, 2025-2027 yıllarını kapsayan sözleşmenin ilk 6 ayı için yüzde 58,5 oranında zam talep etmiş, sonraki 6 aylık dönemler için ise istediği zammı “Resmi enflasyonun gerçeği yansıtmaması nedeniyle, çıkacak enflasyona enflasyonun yarısının eklenmesi ile bulunulacak oran kadar” şeklinde ifade etmişti. Sendikanın talepleri arasında bunların yanı sıra bayram, izin ve yakacak yardımlarında yüzde 190 artış, diğer sosyal haklarda ise yüzde 150 artış, kreş yardımı, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak düzenlemeler gibi sosyal hak talepleri de yer aldı

Türk Metal ise eylül başında açıkladığı taslakta ilk altı ay için saat ücretlerine önce yüzde 20 zam, ardından ortaya çıkan ücretlere 35 TL seyyanen zam yapılmasını talep etmişti. Takip eden altı aylık dönemler için ise ikinci altı aylık dönem için gerçekleşen enflasyon oranında, üçüncü altı aylık dönem için enflasyon farkı ve yüzde 3 refah payı son altı aylık dönem için ise enflasyon oranında ücret artışı istemişti. Sosyal hak ödemelerinin eklenmesi ile birlikte toplam zam talebi yüzde 38,97 seviyesinde olmuştu.