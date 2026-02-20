Sırada Milli Parklar var: Adı koruma, özü tahsis

AKP iktidarı bu kez gözünü milli parklara dikti. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve ilk beş maddesi kabul edilen “Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile birlikte milli parkların yapılaşmaya açılacağı, özel şirketlere devredeceği ve doğanın talanını hızlandıracağı belirtildi. Yaşam savunucuları ve muhalefet partileri, ‘‘Düzenleme milli parkları koruma alanı olmaktan çıkarıp turizm, enerji ve madencilik projelerine açacak. Teklif geri çekilmeli’’ dedi.

Türkiye’de toplam 822 bin 522 hektar büyüklüğünde 50 milli park ile 274 tabiat parkı, 111 tabiat anıtı ve 32 tabiat koruma alanı bulunuyor. Teklif yasalaşırsa bu alanlarda tanıtım, spor, eğlence ve dinlenme amaçlı tesislerin önü açılmış olacak. Kabul edilen maddelere göre, milli park dışındaki korunan alanlarda plan hazırlama süreci uygulanacak. Bazı alanlarda turistik tesisler için 49 yıla kadar intifa hakkı verilebilecek, “başarılı bulunması” halinde bu süre 99 yıla kadar uzatılabilecek. Ulaşım, enerji nakil hatları, su ve doğal gaz iletim hatları için özel kişi ve şirketlere bedel karşılığında izin verilebilecek.

DOĞA FEDA EDİLİYOR

Düzenlemeye tepki gösteren CHP milletvekili Evrim Rızvanoğlu, “Milli parkların içinden yol, enerji ve boru hattı geçebilecek. Bu teklifin özü para” derken, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise “Hazinede para bitmiş, milli parkları özelleştiriyorsunuz” sözleriyle tepki gösterirken, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın da teklifi “koruma değil, talan düzenlemesi” olarak niteledi. Teklifin görüşmeleri 24 Şubat Salı günü devam edecek.

ANAYASAYA AYKIRI

Türkiye Ormancılar Derneği, teklifin geri çekilmesi çağrısında bulundu. “Koruma statüleri zayıflatılmamalı, güçlendirilmelidir. Yerel halk, bilim insanları ve meslek odaları karar süreçlerine dahil edilmelidir” denilen açıklamada, düzenlemenin Anayasa hükümleri, uluslararası sözleşmeler ve doğa koruma hukukunun temel ilkeleriyle çeliştiğine dikkat çekildi. Milli parkların “koruma alanı” olmaktan çıkarılıp “işletme alanına” dönüştürüldüğü kaydedilen açıklamada, turistik tesislerin 49 yıl, bazı koşullarda 99 yıla kadar özel şirketlerce işletilebilmesinin kamu yararı yerine özel çıkarları önceleyeceği, ekosistemlerin parçalanmasına yol açacağı ifade edildi. Açıklamada “Milli parklar, turizm yatırımlarına açılacak alanlar değil; yaşamın sürekliliğini güvence altına alan ekolojik sistemlerdir" ifadelerine yer verildi. Salda Gölü Koruma Derneği de düzenlemeye ‘‘Adı koruma, özü tahsis. Milli parklar satılık değil. Halkındır, doğanındır’’ diye tepki gösterdi.

∗∗∗

SERMAYEYE TAHSİS

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Serap Baysal da düzenlemenin koruma hukukunu zayıflattığını belirtti. Baysal, teklifin “korunan alan sistemini piyasa ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandıran yapısal bir müdahale” olduğunu söyledi. Koruma statülerinin yürütme organı tarafından değiştirilebilmesinin önünün açılmasının ciddi bir gerileme olduğunu vurgulayan Baysal, bu yaklaşımın kamu yararı denetimini zayıflatacağını ifade etti. "Yaklaşık 50 milli park ve 260’ın üzerinde tabiat parkını kapsayan bu rejim değişikliği, kamusal doğal varlıkların özel sermaye lehine tahsisini kolaylaştırmaktadır" diyen Baysal, uzun süreli kiralama ve işletme yetkilerinin, mülkiyet devri yapılmaksızın kullanım hakkının özel tüzel kişilere bırakılması anlamına geldiğini ve bunun “tahsis yoluyla özelleştirme” olduğunu kaydetti. Baysal, özetle şöyle devam etti: "Bu yaklaşımın uygulamada turizm, enerji ve altyapı projeleri lehine yorumlanacağı açıktır. Böylece koruma statüsü, norm olmaktan çıkarılıp kolay aşılabilir bir idari prosedüre indirgenmektedir. Ekolojik açıdan bakıldığında ise korunan alanların turizm ve ticari kullanıma açılması; habitat parçalanması, taşıma kapasitesinin aşılması ve biyolojik çeşitlilik kaybı riskini artıracaktır. Sonuç olarak: Bu yasa değişikliği, doğayı koruma hukukunu güçlendiren değil; korunan alanları ekonomik tahsis rejimine daha fazla entegre eden bir yönelim taşımaktadır. Sürecin şeffaf, bilimsel ve toplumsal denetime açık biçimde yeniden ele alınması zorunludur.’’