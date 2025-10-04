Sırada olimpiyat var

SPOR SERVİSİ

Yüzmede otizm kategorisinde dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye ilk altın madalyayı getiren Bilge Kağan Yılgın, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na katılarak başarısını sürdürmek istiyor.

Uşak'ta yaşayan Bilge Kağan, 7 yaşında aşırı kilolarından kurtulması için ailesi tarafından okçuluk, boks, güreş, tenis, kickboks gibi çeşitli sporlara yönlendirildi.

Bu sporları yapmak istemeyen ve kısa sürede bırakan Bilge Kağan Yılgın, yine ailesinin yönlendirmesiyle 8 yaşında yüzme kursuna başladı. Kursta bir haftada yüzmeyi öğrenen Yılgın, o dönemki antrenörünün dikkatini çekti. Antrenörü, Yılgın'ın turnuvalara katılması için lisans çıkarılmasına ön ayak oldu.

Yüzmekten büyük keyif alan genç sporcu, 10 yaşında katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaştı. Katıldığı Türkiye şampiyonalarında 77 altın madalya daha kazanan Bilge Kağan Yılgın, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından geçen ağustos ayındaki Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası'na davet edildi.

TARİHE GEÇTİ

Tayland'da ilk kez uluslararası bir şampiyonaya katılma heyecanı yaşayan sporcu, 400 metre serbest stil otizm gençler kategorisinde altın madalya kazandı. Bilge Kağan Yılgın, bu başarısıyla Türkiye'de yüzme branşında dünya şampiyonu olan ilk otizmli sporcu olma ünvanını aldı.

Başarılı sporcu, şampiyona sonrası döndüğü Uşak'ta, antrenörü Fadıl Sarıdayı'yla yeni başarılar için çalışıyor. ABD'de düzenlenecek 2028 Yaz Paralimpik Oyunları'na katılmak isteyen Bilge Kağan Yılgın, Uşak Belediyesi Şehit Mehmet Kara Kapalı Yüzme Havuzu'nda haftanın 6 günü çift antrenman yapıyor.

Ülkesine ilk altın madalyayı getirmekten duyduğu mutluluğu ifade eden sporcu, "Böyle bir ilke imza atmak bana gurur veriyor. Benim gibilere de örnek olmak benim için çok büyük anlamda gurur verici bir şey" dedi. Spor Servisi