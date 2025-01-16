Sıralı tam liste | Dünyadaki tüm ülkeler ve başkentleri
Dünyada 190'dan fazla ülke bulunmaktadır ve ülke başkentleri merak edilir? Ülkelerin başkentleri nedir? Ülkesi ve başkentinin adı aynı olan ülkeler nelerdir? Başkentlerle ilgili doğru bilinen yanlışlar nelerdir? İşte dünyadaki tüm ülkeler ve başkentleri listesi.
Dünya, her biri kendine özgü kültürü, tarihi ve coğrafyasıyla büyüleyici bir çeşitliliğe sahip 190'dan fazla ülkeye ev sahipliği yapar. Bu ülkelerin başkentleri ise yalnızca siyasi yönetim merkezleri değil, aynı zamanda o ülkenin ruhunu ve kimliğini yansıtan önemli yerleşim yerleridir.
İnsanlar "Dünyadaki ülkeler ve başkentleri nelerdir?" veya "Hangi ülkenin başkenti neresidir?" gibi sorularla bu konuda bilgi arayışına girerler.
ÜLKELER VE BAŞKENTLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
Bir ülkenin başkenti, yalnızca hükümetin faaliyet gösterdiği bir yer olmaktan çok daha fazlasıdır. Başkentler, genellikle o ülkenin kültürel, ekonomik ve tarihi zenginliklerini barındırır.
Dünyanın ülkeleri ve başkentleri, gerek genel kültür gerekse eğitim amaçlı araştırmalar için sıkça incelenir. İnsanlar genellikle şu sorulara yanıt arar: "Dünyanın en büyük başkentleri hangileridir?" "Küçük ülkelerin başkentleri nerelerdir?" "Tarihi başkentler hangileridir?"
Bu tür bilgiler, coğrafya bilgilerini geliştirmek isteyen öğrencilerden seyahat planı yapanlara kadar geniş bir kitle için önemlidir.
DÜNYADAKİ ÜLKELER VE BAŞKENTLERİ LİSTESİ
- Afganistan - Kâbil
- Almanya - Berlin
- Amerika Birleşik Devletleri - Washington, D.C.
- Andorra - Andorra la Vella
- Angola - Luanda
- Antigua ve Barbuda - Saint John's
- Arjantin - Buenos Aires
- Arnavutluk - Tiran
- Avustralya - Kanberra
- Avusturya - Viyana
- Azerbaycan - Bakü
- Bahamalar - Nassau
- Bahreyn - Manama
- Bangladeş - Dakka
- Barbados - Bridgetown
- Belarus - Minsk
- Belçika - Brüksel
- Belize - Belmopan
- Benin - Porto-Novo
- Birleşik Arap Emirlikleri - Abu Dabi
- Meksika - Mexico City
- Venezuela - Karakas
- Bolivya - La Paz
- Bosna Hersek - Saraybosna
- Botsvana - Gaborone
- Brezilya - Brasília
- Brunei - Bandar Seri Begawan
- Bulgaristan - Sofya
- Burkina Faso - Vagadugu
- Burundi - Bujumbura
- Butan - Thimphu
- Birleşik Krallık - Londra
- Cabo Verde - Praia
- Cezayir - Cezayir
- Cibuti - Cibuti
- Çad - N'Djamena
- Çekya - Prag
- Çin - Pekin
- Danimarka - Kopenhag
- Doğu Timor - Dili
- Dominik Cumhuriyeti - Santo Domingo
- Dominika - Roseau
- Ekvador - Quito
- Ekvator Ginesi - Malabo
- El Salvador - San Salvador
- Endonezya - Cakarta
- Eritre - Asmara
- Ermenistan - Erivan
- Estonya - Tallinn
- Esvatini - Mbabane
- Etiyopya - Addis Ababa
- Fas - Rabat
- Fiji - Suva
- Filipinler - Manila
- Filistin - Doğu Kudüs
- Finlandiya - Helsinki
- Fransa - Paris
- Gabon - Libreville
- Gambiya - Banjul
- Gana - Akra
- Gine - Konakri
- Gine-Bissau - Bissau
- Grenada - Saint George's
- Guatemala - Guatemala City
- Guyana - Georgetown
- Güney Afrika - Pretoria
- Güney Sudan - Juba
- Gürcistan - Tiflis
- Haiti - Port-au-Prince
- Hırvatistan - Zagreb
- Hindistan - Yeni Delhi
- Hollanda - Amsterdam
- Honduras - Tegucigalpa
- Irak - Bağdat
- İran - Tahran
- İrlanda - Dublin
- İspanya - Madrid
- İsrail - Tel Aviv
- İsveç - Stockholm
- İsviçre - Bern
- İtalya - Roma
- İzlanda - Reykjavik
- Jamaika - Kingston
- Japonya - Tokyo
- Kamboçya - Phnom Penh
- Kamerun - Yaounde
- Kanada - Ottawa
- Karadağ - Podgorica
- Katar - Doha
- Kazakistan - Astana
- Kenya - Nairobi
- Kırgızistan - Bişkek
- Kiribati - Tarawa
- Kolombiya - Bogota
- Komorlar - Moroni
- Kongo Cumhuriyeti - Brazzaville
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti - Kinşasa
- Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) - Seul
- Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) - Pyongyang
- Kosova - Priştine
- Kosta Rika - San José
- Kotdivuar - Yamoussoukro
- Kuveyt - Kuveyt
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Lefkoşa
- Kuzey Makedonya - Üsküp
- Küba - Havana
- Laos - Vientiane
- Lesotho - Maseru
- Letonya - Riga
- Liberya - Monrovia
- Libya - Trablus
- Lihtenştayn - Vaduz
- Litvanya - VilniusLübnan - Beyrut
- Lüksemburg - Lüksemburg
- Macaristan - Budapeşte
- Madagaskar - Antananarivo
- Malavi - Lilongwe
- Maldivler - Male
- Malezya - Kuala Lumpur
- Mali - Bamako
- Malta - Valletta
- Marshall Adaları - MajuroMısır - Kahire
- Mikronezya - Palikir
- Moğolistan - Ulanbator
- Moldova - Kişinev
- Monako - Monako
- Moritanya - Nuakşot
- Morityus - Port Louis
- Mozambik - Maputo
- Myanmar - Naypyidaw
- Namibya - Windhoek
- Nauru - Yaren
- Nepal - Katmandu
- Nijer - Niamey
- Nijerya - Abuja
- Nikaragua - Managua
- Norveç - Oslo
- Orta Afrika Cumhuriyeti - Bangui
- Özbekistan - Taşkent
- Pakistan - İslamabad
- Palau - Melekeok
- Panama - Panama City
- Papua Yeni Gine - Port Moresby
- Paraguay - Asuncion
- Peru - Lima
- Polonya - Varşova
- Portekiz - LizbonRuanda - Kigali
- Romanya - Bükreş
- Rusya - Moskova
- Saint Kitts ve Nevis - Basseterre
- Saint Lucia - Castries
- Saint Vincent ve Grenadinler - Kingstown
- Samoa - Apia
- San Marino - San Marino
- Sao Tome ve Principe - Sao Tome
- Senegal - Dakar
- Seyşeller - Victoria
- Sırbistan - Belgrad
- Sierra Leone - Freetown
- Singapur - Singapur
- Slovakya - Bratislava
- Slovenya - Lübliyana
- Solomon Adaları - Honiara
- Somali - Mogadişu
- Sri Lanka - Kolombo
- Sudan - Hartum
- Surinam - Paramaribo
- Suriye - Şam
- Suudi Arabistan - Riyad
- Şili - Santiago
- Tacikistan - Duşanbe
- Tanzanya - Darüsselam
- Tayland - Bangkok
- Togo - Lome
- Tonga - Nuku'alofa
- Trinidad ve Tobago - Port of Spain
- Tunus - Tunus
- Tuvalu - Funafuti
- Türkiye - Ankara
- Türkmenistan - Aşkabat
- Uganda - Kampala
- Ukrayna - Kiev
- Umman - Maskat
- Uruguay - Montevideo
- Ürdün - Amman
- Vanuatu - Port Vila
- Vatikan - Vatikan
- Vietnam - Hanoi
- Yemen - Sana
- Yeni Zelanda - Wellington
- Yunanistan - Atina
- Zambiya - Lusaka
- Zimbabve - Harare