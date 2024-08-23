Sırbistan-Bosna Hersek sınırında 10 mülteci hayatını kaybetti

Drina Nehri'nde mültecileri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu aralarında bir bebek ile annesinin de olduğu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

BBC'nin haberine göre, Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, Sırbistan ve Bosna'yı birbirinden ayıran nehirde yaşanan olayda en az 10 mültecinin öldüğünü doğruladı. Yetkililer, aralarında üç çocuğun da olduğu en az 18 mültecinin dün güvenli bir şekilde sınırın Bosna Hersek tarafına geçebildiği bilgisini verdi. Kaç kişinin kayıp olduğu ise netlik kazanmadı.

9 AYLIK BİR BEBEĞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kötü hava koşulları sebebiyle durdurulan arama-kurtarma çalışmalarının Sırbistan ve Bosna Hersekli yetkililer tarafından bugün yeniden başlatılması planlanıyor. Yerel basına yansıyan haberlere göre, mültecileri nehirden geçirmeye çalışan insan kaçakçısını yakalamak için de çalışma başlatıldı. Bosna Hersek sınır polisi, olayın 22 Ağustos Perşembe günü sabah saatlerinde yaşandığını doğrularken, konuyla ilgili başka detay vermedi. Sırbistan polisinin aktardığına göre, teknedeki mültecilerin çoğu Fas vatandaşıydı.

Sırbistan İçişleri Bakanı Dacic, daha sonra yaptığı açıklamada, 'yaklaşık 9 aylık bir bebeğin cansız bedeninin' bakanlık ekiplerince bulunduğu bilgisini verdi. Bakan, "Maalesef, bu bebek alabora olan teknede yaşamını yitiren 10'uncu kişi oldu" diye konuştu. Dacic, bebeğin annesinin cansız bedeninin daha önce sudan çıkarıldığını belirtti.

2024'ÜN İLK YARISINDA 10 BİNİ AŞKIN MÜLTECİ SIRBİSTAN'A GİTTİ

Sırbistan ve Bosna Hersek, Batı Balkanlar üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçiş için mültecilerin kullandığı rota üzerinde bulunuyor. Sırbistan hükümetinin verdiği bilgilere göre, 2015 yılındaki 'mülteci krizinden' bu yana 1 milyonu aşkın kişi Asya ve Afrika ülkelerinden bu rotayı kullanarak geçiş yaptı. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de o yıl bir milyonu aşkın mültecinin Avrupa'ya gittiğini açıklamıştı. Sırbistan polisine göre, 2024 yılının ilk altı ayında ülkeye yapılan 'yasadışı giriş' sayısı 10 bin 389 olmuştu. Bu, bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 70'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Pek çok mülteci, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya üzerinden Sırbistan'a giderek buradan AB ülkeleri Macaristan ve Hırvatistan'a ulaşmaya çalışıyor.