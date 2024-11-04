Sırbistan'da 14 kişi ölmüştü: İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı'ndan istifa kararı

Sırbistan İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, Novi Sad'daki tren istasyonunda meydana gelen çökme sonucu 14 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından istifasını başbakana sunacağını açıkladı.

Başkent Belgrad'da basın toplantısı düzenleyen Vesic, hayatını kaybedenlerin yakınlarına duyduğu saygı nedeniyle açıklamayı bu akşam yaptığını ifade ederek, "Novi Sad'da yaşanan kazanın hemen ardından istifa kararını verdim. Yarın sabah da başbakana bu kararımı resmi olarak ileteceğim. Mecliste onanmasının ardından da bakanlık görevimi tamamen bırakacağım" dedi.

Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının 1 Kasım'da çökmesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Cumhurbaşkanı olarak hükümet ve Novi Sad Savcılığından kazanın sorumlularını en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum." demişti.

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken, polisin olaya ilişkin 40'tan fazla kişiyi sorguladığı ifade edilmişti.

Belgrad'da düzenlenen gösterilerde de bir dönem Novi Sad Belediye Başkanlığı görevini de üstelenen Vesic'in istifası istenmişti.