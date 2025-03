Sırbistan'da 15 kişinin öldüğü faciayla ilgili eylemler sürüyor: Protestocular parlamentoya yürüdü

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü kaza sonrası protestolar sürüyor.

Başkent Belgrad, Novi Sad ve diğer büyük şehirlerde yaklaşık iki aydır süren protestolar bugün parlamento önüne taşındı.

Geniş katılımlı bir yürüyüşle parlamento binasına gelen protestocular, yetkililere istifa çağrısı yaptı.

Öte yandan Sırbistan Ulusal Meclisi’nde, Başbakan Milos Vucevic'in istifası ve yükseköğretim kanununun görüşüleceği oturumda muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında kavga çıktı.

🚨BREAKING: Serbian opposition lawmakers unleash chaos in parliament, deploying smoke grenades and tear gas to protest government policies and support student demonstrations.



This unprecedented act of defiance follows the tragic Novi Sad train station roof collapse that killed… pic.twitter.com/HPAuPxgXnY