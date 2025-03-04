Sırbistan'da 15 kişinin öldüğü faciayla ilgili eylemler sürüyor: Protestocular parlamentoya yürüdü

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü kaza sonrası protestolar sürüyor.

Başkent Belgrad, Novi Sad ve diğer büyük şehirlerde yaklaşık iki aydır süren protestolar bugün parlamento önüne taşındı.

Geniş katılımlı bir yürüyüşle parlamento binasına gelen protestocular, yetkililere istifa çağrısı yaptı.

MECLİS'TE SİS BOMBASI ATILDI

Öte yandan Sırbistan Ulusal Meclisi’nde, Başbakan Milos Vucevic'in istifası ve yükseköğretim kanununun görüşüleceği oturumda muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında kavga çıktı.

🚨BREAKING: Serbian opposition lawmakers unleash chaos in parliament, deploying smoke grenades and tear gas to protest government policies and support student demonstrations.



This unprecedented act of defiance follows the tragic Novi Sad train station roof collapse that killed… pic.twitter.com/HPAuPxgXnY — Unknown Ruler (@unknownruler8) March 4, 2025

Meclis'te sis bombası atıldı. Yaşananlar sırasında kafasına sis bombası isabet eden bir milletvekilinin hastaneye kaldırıldığı açıklanırken iki milletvekilinin de istifasını sunduğu kaydedildi.

In Beograd, Serbia, a Reality Mapper captures today’s protest in front of the National Assembly as nationwide demonstrations persist, fueled by public outrage over corruption and the Novi Sad railway collapse.#Serbia #StudentProtest pic.twitter.com/XwD6gqsmY1 — Collective Memory (@Collective_memo) March 4, 2025

BİR VEKİLİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Meclis Başkanı Brnabic, yaşananlar sırasında kafasına sis bombası isabet eden bir milletvekilinin hastaneye kaldırıldığını söyleyerek, beyin kanaması geçiren milletvekilinin hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.