Sırbistan'da 15 kişinin öldüğü faciayla ilgili eylemler sürüyor: Protestocular parlamentoya yürüdü
Sırbistan'da bir tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin protestolar sürüyor. Başkent Belgrad, Novi Sad ve diğer büyük şehirlerde yaklaşık iki aydır süren protestolar bugün parlamento önüne taşındı. Parlamentoda sis bombası atılırken bir vekilin hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.
Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü kaza sonrası protestolar sürüyor.
Başkent Belgrad, Novi Sad ve diğer büyük şehirlerde yaklaşık iki aydır süren protestolar bugün parlamento önüne taşındı.
Geniş katılımlı bir yürüyüşle parlamento binasına gelen protestocular, yetkililere istifa çağrısı yaptı.
MECLİS'TE SİS BOMBASI ATILDI
Öte yandan Sırbistan Ulusal Meclisi’nde, Başbakan Milos Vucevic'in istifası ve yükseköğretim kanununun görüşüleceği oturumda muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında kavga çıktı.
🚨BREAKING: Serbian opposition lawmakers unleash chaos in parliament, deploying smoke grenades and tear gas to protest government policies and support student demonstrations.— Unknown Ruler (@unknownruler8) March 4, 2025
This unprecedented act of defiance follows the tragic Novi Sad train station roof collapse that killed… pic.twitter.com/HPAuPxgXnY
Meclis'te sis bombası atıldı. Yaşananlar sırasında kafasına sis bombası isabet eden bir milletvekilinin hastaneye kaldırıldığı açıklanırken iki milletvekilinin de istifasını sunduğu kaydedildi.
In Beograd, Serbia, a Reality Mapper captures today’s protest in front of the National Assembly as nationwide demonstrations persist, fueled by public outrage over corruption and the Novi Sad railway collapse.#Serbia #StudentProtest pic.twitter.com/XwD6gqsmY1— Collective Memory (@Collective_memo) March 4, 2025
BİR VEKİLİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Meclis Başkanı Brnabic, yaşananlar sırasında kafasına sis bombası isabet eden bir milletvekilinin hastaneye kaldırıldığını söyleyerek, beyin kanaması geçiren milletvekilinin hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.
Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş ve ağır yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı.
Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti.
Savcılık soruşturması sonrası aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.
Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken, polisin olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladığı belirtilmişti.
Kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla protestolar düzenlemiş, okul ve dersleri boykot etmişti.
Protestoların devam etmesinin ardından Sırbistan Başbakanı Vucevic de istifa etmişti.