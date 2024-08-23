Sırbistan'da bir evde çıkan yangında 6 kişi öldü

Yerel basındaki haberlere göre, gece saatlerinde Novi Sad şehrinin Salajka Mahallesi'nde bulunan bir evde yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Polis ekipleri, yanan evde yaptıkları incelemede aynı aileden olduğu öğrenilen 4'ü çocuk, 6 kişinin öldüğünü tespit etti.

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivıca Dacic, yaptığı açıklamada, yangına şarj edilmekte olan elektrikli skuterın neden olduğu şüphesi üzerinde durduklarını, hayatını kaybedenlerin cenazelerinin otopsiye gönderildiğini ifade etti.