Sırbistan'da boya fabrikasında yangın

Sırbistan'ın Vojvodina bölgesindeki Sid şehrinde bulunan boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sid Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehirdeki boya fabrikasında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin yetersiz kalması üzerine çevre şehirler Sremska Mitrovica ve Ruma'dan destek talep edildi.

Alevlerin büyümesi üzerine fabrikanın bulunduğu sokaklar, polis ekiplerince araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, gerekmedikçe yangın bölgesine yaklaşılmaması, çevrede bulunanların da kimyasal dumandan etkilenmemesi için ağız ve burunlarını ıslak bir bezle kapatmaları uyarısında bulundu.