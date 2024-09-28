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Sırbistan'da geleneksel "zombi yürüyüşü" düzenlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı.

Ajans Haberleri
  • 28.09.2024 23:57
  • Giriş: 28.09.2024 23:57
  • Güncelleme: 28.09.2024 23:57
Kaynak: AA
Sırbistan'da geleneksel "zombi yürüyüşü" düzenlendi

28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Belgrad sokakları, rengarenk kostümlerin yer aldığı "zombi yürüyüşü"ne sahne oldu.

Festivalin gelirinin, kanser tedavisi gören çocuklar için kullanılacağı belirtildi.

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