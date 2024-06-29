Sırbistan'da, İsrail büyükelçiliğini koruyan jandarmayı yaralayan saldırgan öldürüldü

İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'ni koruyan jandarmayı arbaletle yaralayan saldırgan öldürüldü. Saldırıyla ilişkisi olduğundan şüphelenilen bir kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Sırbistan'da, İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'nin güvenliğini sağlayan jandarma mensubunu arbaletle yaralayan saldırgan öldürüldü.

Sırbistan İçişleri Bakanı İvica Dacic, basına yaptığı açıklamada, İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'ni koruyan jandarma mensubunun, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından arbaletle boğazından vurularak yaralandığını duyurdu.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dacic, saldırganın, yaralanan jandarma mensubunun açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü, söz konusu olayın "terör saldırısı" olduğunu belirtti.

Jandarma mensubunun tedavi altına alındığını ifade eden Dacic, saldırının çok yönlü soruşturulduğunu kaydetti.

Dacic, saldırıyla ilişkisi olduğundan şüphelenilen bir kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.