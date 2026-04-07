Sırbistan'da İsrail destekli İHA fabrikası kuruluyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, birkaç hafta önce yeni bir insansız hava aracı (İHA) üretim tesisinin yakında açılacağını duyurdu. Tesisin en erken nisan ayında hazır olabileceğini ve bir ortak girişim olacağını söyledi, ancak ortağın kim olduğunu açıklamadı.

BIRN ve Haaretz tarafından yürütülen bir araştırma, fabrikanın Elbit Systems ve Sırbistan’ın başlıca devlet silah üreticisi SDPR’nin ortak mülkiyetinde olacağını ortaya koydu.

Evrensel'de yer alan habere göre, Elbit Systems ve SDPR, tesiste iki tür İHA üretmeyi planlıyor; Kısa menzilli silahlı insansız hava araçları ve uzun menzilli insansız hava araçları. Belgeler, Elbit’in ortaklıkta yüzde 51 hisseye sahip olacağını gösteriyor.

İHA fabrikası, Belgrad’ın yaklaşık 30 kilometre batısındaki Simanovci sanayi bölgesinde kurulacak. BIRN’in elde ettiği ve Sırbistan silah sanayisindeki iki kaynak tarafından doğrulanan proje planlarına göre, tesis; kısa menzilli görevler için ağır yük taşıyabilen İHA’ların yanı sıra, altı kilometreye kadar irtifalarda çalışmak üzere tasarlanmış gelişmiş, uzun menzilli insansız hava araçları da üretecek.

SIRBİSTAN’IN İSRAİL’E SİLAH İHRACATI SOYKIRIM İLE BİRLİKTE 42 KAT ARTTI

Son iki yılda Sırbistan’ın İsrail’e yaptığı silah ihracatı 42 kat artarak 2025 yılında 114 milyon avroya ulaştı. İsrail’e yapılan ihracatın büyük bir kısmı SDPR tarafından yürütülüyor. Sırbistan cumhurbaşkanının ülkeden “tüm savunma ihracatını durdurma” açıklamasına rağmen silah ihracatı devam etti.

Haaretz’in izleme verileri, Sırbistan’dan yapılan ihracatın 2023’te başlayan Gazze soykırımı ardından yoğunlaştığını gösteriyor. Belgrad’dan İsrail’in Nevatim Hava Üssü’ne yapılan silah sevkiyatları, bir hava köprüsü aracılığıyla iki yıl içinde hızla arttı. Gazetenin yorumuna göre Sırbistan’daki Vucic yönetimi, 14 yıllık iktidarın ardından popülaritesinde düşüş yaşadığı bir dönemde İsrail’i “Beyaz Saray’a giden kestirme yol” olarak görüyor.

SDPR HAARETZ’İN SORULARINA YANIT VERMEDİ

Elbit Systems, son iki yıl içinde Sırbistan ile iki büyük savunma anlaşması imzaladı: 2025 yılının başlarında Elbit, 335 milyon dolar değerinde topçu sistemleri ve gelişmiş İHA’lar sattı. Ağustos ayında ise 1.6 milyar dolar değerinde insansız hava araçları, uzun menzilli füzeler ve elektronik harp sistemlerinin satın alınmasına yönelik ikinci bir anlaşma imzalandı.

Elbit Systems’ın 2025 yılı gelirleri toplamda yaklaşık 8 milyar dolar olarak gerçekleşti.