Sırbistan'da tren istasyonundaki ölümlü kazayı protesto eden halk, başbakanın istifasını istedi

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 14 kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından tepkili olan halk, bu kez başkent Belgrad'da protesto düzenledi.

Belgrad'daki hükümet binası önünde toplanan göstericiler, yolu trafiğe kapattı.

Göstericiler, Başbakan Milos Vucevic ile Novi Sad Belediye Başkanı Milan Duric'in istifasını ve tren istasyonunun yeniden inşasıyla ilgili anlaşmaların halka açıklanmasını talep etti.

Protestoda konuşan gazeteci ve aktivist Smiljan Banjac, kazanın üzerinden 10 günden fazla süre geçtiğini ancak olayda gerçekten sorumluluğu bulunan kimsenin gözaltına alınmadığını savundu.

Banjac, kazada ölenlerin unutulmaması gerektiğini aktararak, "1 Kasım sabahı, o gün herhangi birimiz orada olabilirdik, tam da bu yüzden buradayız, sorumluları saklayan hükümet binasının önündeyiz" ifadesini kullandı.

Göstericiler ayrıca ülkede son 10 yılda yapılan tüm projelerin yeniden incelenmesini de istedi.

Öte yandan yerel medyada, iktidarın beton sundurmada bir çalışma yapılmadığını öne sürdüğü, ancak sosyal medyada yayılan görüntülerde ilgili alanda çalışma yapıldığı aktarılıyor.

​​​​​​​Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının 1 Kasım'da çökmesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken, polisin olaya ilişkin 60'tan fazla kişiyi sorguladığı ifade edilmişti.

Yaşananlara tepki gösterenler ilk olarak başkent Belgrad'da toplanmış, arkasından 5 Kasım'da Novi Sad'da binlerce kişinin katılımıyla gösteri düzenlenmiş ve yine 8 Kasım'da Novi Sad'da köprü trafiğini kapatmıştı.

Novi Sad'daki gösteriler sırasında bir grup göstericinin kamu binalarına kırmızı boya ile yazı yazması ve girmeye çalışması üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti.