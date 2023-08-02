Sırbistan, Kuzey Makedonya ile ilişkilerin daha da geliştirilmesini hedefliyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin Kuzey Makedonya ile ikili ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Vucic, Sırbistan'a çalışma ziyareti gerçekleştiren Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile Sırbistan'ın güneyinde bulunan ve Kuzey Makedonya halkı için büyük önem taşıyan 11'inci yüzyıldan kalma Prohor Pcinjski Manastırı'nda bir araya geldi.

Manastır ziyaretinin ardından baş başa görüşen Pendarovski ve Vucic, düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sırbistan ve Kuzey Makedonya vatandaşlarının dostluk ve kardeşlik ilişkileriyle bağlı olduğuna işaret eden Vucic, "Bu ilişkileri daha geliştireceğiz." dedi.

Vucic, Sırbistan-Kuzey Makedonya arasındaki ekonomik ilişkilere de değindiği konuşmasında, iki ülkenin otobanla birbirine bağlandığını, şimdiki hedeflerinin ise demir yolu bağlantının kurulması olduğunu dile getirdi.

Pendarovski de Kuzey Makedonya sınırında bulunan manastırın ülkesinin temellerinin atılmasında önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Manastırın başka bir ülkede olması bizim buraya gelip ülkemiz için hayatını adayanları anmamıza engel değil." diye konuştu.

Manastırda geçen yıl da 80 yıl aranın ardından ortak ayin düzenlendiğini anımsatan Pendarovski, bu geleneğin sürdürülmesi temennisinde bulundu.