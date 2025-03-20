Sırbistan Parlamentosu, Başbakan Vucevic'in istifasını kabul etti

Sırbistan Parlamentosu, Başbakan Milos Vucevic'in istifasını resmen kabul ettiğini açıkladı.

Bu kararla, yeni bir hükümetin kurulması ya da erken seçime gidilmesi için 30 günlük süreç resmen başladı.

Vucevic, geçen kasım ayında Novi Sad'daki tren istasyonu çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybetmesi ve sonrasında düzenlenen kitlesel protestoların ardından 28 Ocak'ta istifa etmişti.

Anayasa gereği Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in 30 gün içinde yeni bir başbakan adayı önermesi gerekiyor. Fakat bu süre içinde yeni hükümet kurulamazsa, 45 ila 60 gün içinde erken seçim yapılması zorunlu olacak.

PROTESTOLAR 2 AY DEVAM ETTİ

Tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin protestolar başkent Belgrad, Novi Sad ve diğer büyük şehirlerde uzun süre devam etmişti.

NOVİ SAD'DAKİ KAZA SONRASI YAŞANANLAR

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi nedeniyle 15 kişi ölmüş, kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler, ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı.

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, başta Belgrad olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde hükümet karşıtı büyük gösteriler düzenlemişti.

Öğrenciler, tren istasyonundaki ölümlü kazada sorumluluğu bulunanların cezalandırılmasını, ihmal şüphesi bulunan istasyonun yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanmasını ve önceki gösterilerde gözaltına alınan öğrenci ve akademisyenlerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Vucic, öğrencilerin taleplerinin yerine getirildiğini kaydetmişti. Öğrenciler, taleplerinin "tam anlamıyla" yerine getirilmediğini savunarak ülke genelinde gösteriler düzenlemeye devam ediyor.